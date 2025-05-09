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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Jose Mourinho'dan flaş şampiyonluk açıklaması! "Her halükarda 2. bitireceğiz"

Jose Mourinho'dan flaş şampiyonluk açıklaması! "Her halükarda 2. bitireceğiz"

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, Rams Başakşehir deplasmanına konuk olacak. Kritik karşılaşma öncesi sarı-lacivertli ekipte Teknik Direktör Jose Mourinho dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2025 Cuma 19:26 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2025 Cuma 19:37
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Jose Mourinho'dan flaş şampiyonluk açıklaması! "Her halükarda 2. bitireceğiz"

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, Rams Başakşehir deplasmanına konuk olacak. Kritik karşılaşma öncesi sarı-lacivertli ekipte Teknik Direktör Jose Mourinho dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE MOURINHO'NUN AÇIKLAMALARI

"LİGİ İKİNCİ BİTİRECEĞİZ"

"4 maçımız kaldı ve ikinci bitireceğiz. 4 maçta 12 puan alsak da 0 alsak da ikinci bitireceğiz ama vereceğimiz çok şey var. Takımımı en iyi şekilde hazırladım. Bizler profesyoneliz. Mağlubiyet bizi üzdü ama bizim işimiz bu. Hepimiz bu kulübü umursuyoruz, taraftarımızı umursuyoruz. Zorlu bir hafta oldu ama çok iyi bir şekilde çalışmalarını sürdürdüler."

"Önümüzde 4 maç var. 4 maç boyunca bu logoyu temsil edeceğiz. Bu logoyu onurlandırmamız gerekiyor. Antrenman ve maçlarda her şeyi vermeliyiz. Bizler de acı çekiyoruz ama profesyonel olarak acı çekiyoruz. Taraftarımıza saygı duyuyoruz. Önümüzde 12 puan var. Bu 12 puan bizim lig sıralamamızdaki yerini değiştirmeyecek ama hissiyatımızı belirleyecek."

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