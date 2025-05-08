Osimhen önerilmedi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor'da yayınlanan "Ali Koç Özel Yayın" programında Özgür Buzbaş ve Tayfun Bayındır'ın sorularını yanıtladı. Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kalan ve taraftarın "İstifa" sesleriyle karşı karşıya kalan Başkan Koç, programda istifa etmeyi düşümediğini açıklarken, teknik direktör Jose Mourinho'nun geleceğine, transfer stratejilerine ve gelecek planlarına kadar birçok önemli konuda samimi açıklamalarda bulundu. İşte Başkan Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

'BAŞKA BİR KATEGORİ'

Ali Koç, Galatasaray'ın süper yıldızı Osimhen'in Fenerbahçe'ye önerilmediğini belirterek "Osimhen özel bir oyuncu. Bize hiçbir zaman teklif edilmedi. Forvetlerimiz az mı gol attı? Hayır. Ama Osimhen başka bir kategori, o da 40 yılın başında gelir. Gidecek mi kalacak mı falan konuşuluyor. Hesap, kitap, vergi, anlaşma kurallara göre yapılırsa limitte yer kalmaz ki" dedi.

'ELİMİZLE YOK ETTİK'

Ali Koç, taraftarı çok iyi anladığını ifade ederek "Camiada öfke patlaması var ama bununla beraber 11 puandan 3 puana düşürdük, yabancı VAR geldikten sonra 8'den 3'e düştü, psikolojik avantajı yakalamıştık. Kendi elimizle o avantajı yok ettik. Oğlumdan biliyorum öfke patlamasını" ifadesini kullandı.

'4 OYUNCU GELECEK'

Gelecek yılın yapılanmasıyla ilgili de bilgi veren Koç, "Önümüzdeki sezona gelince... Mevcut kadromuzu, direkt 4 tane 11'de oynayacak, 'Skriniar' seviyesinde alınabilecek, takımı hızlandıracak, aynı zamanda Dzeko'nun, Tadic'in liderliğini daha da geliştirecek futbolculara odaklanacağız" dedi.

Koç ayrıca, "Biz 12 ayda, benim de beklentimin ötesinde bir noktaya geldik finansal olarak. Başka bir muhasebe mantığı vardı. Biz bütün kulüplerden daha kurumsalız, İsviçre saatine yakın bir mekanizma var ama şampiyonluk olmadıktan sonra hiçbir önemi yok" diye konuştu.

'ÖFKEYİ ANLIYORUM'

Başkan Koç, kulübün mali bağımsızlığı, amatör branşlardaki başarıları ve olimpiyatlara gönderilen sporculara rağmen futbolda beklenen başarının gelmemesinin yarattığı hayal kırıklığına değindi: "İstediğiniz kadar mali açıdan bağımsız olun, bütün amatör maçlarda başarı üstü başarı koy, Olimpiyatlara her seferinde sporcu yolla, futbolda başarı gelmeyince etki yaratmıyor. Haklıdır. Tepkileri, eleştirileri, nefret noktasına kadar gitmesini anlayışla karşılamamız gerekiyor. Taraftarın öfkesi çok çünkü beklentisi çok."

'JENERASYON FARKI'

Ali Koç, taraftarlık olgusunu aşk, sevgi ve fedakarlık olarak tanımlarken, yeni neslin sabırsızlığına da dikkat çekti: "Ben de bir taraftarlık anlayışından geliyorum, 7 yaşından beri maçlara gidiyorum. Taraftarlık bambaşka bir olgudur. Aşk, sevgi, fedakarlık... Yoğun duygu hali, ister istemez yanında da irrasyonelliği getirir. Bugün böyle bir durumdan geçiyoruz." Koç, kendi jenerasyonunun taraftarlık anlayışının farklı olduğunu, "pazara kadar değil mezara kadar" kültüründen geldiklerini belirtti. Gençlerin ise daha sabırsız, vefa konusunda esnek ve pozisyon değiştirebildiklerini ifade etti.

'ÜZÜCÜ...'

Başkan Koç, tribünlerdeki tepkilere değinerek, oyunculara maç bitene kadar destek olunması gerektiğini vurguladı: "Bugünün taraftarını anlamak durumundayız ama maçtaki tepkiler... Oyunculara maç bitene kadar destek olun. Maç içinde bize dediğiniz zaman da etkileniyor çocuklar. Koç, Fenerbahçe'nin birçok sıkıntıdan taraftarı sayesinde güçlü çıktığını ancak gelinen noktada en büyük rekabet avantajının kaybedildiğini ve rakiplerin ekmeğine yağ sürülecek bir duruma gelindiğini söyledi.

'GRUPLAR AYRIŞTI'

Ali Koç, taraftar grupları arasındaki ayrışmalara da değinerek, "Azizbahçe diyorlardı Aziz Yıldırım'ı koruyanlar için. Şimdi ne diyorlar? Paralı köpekler. Eleştirmek, tenkit etmek, tepki koymak demokratik bir hak. Ancak kulübü yönetenleri sahiplenmek de bir demokratik hak. Öyle bir noktaya geldi ki, kulübün arkasında duranlara, tribünde tepki vermeyenlere farklı muamele yapılıyor." ifadelerini kullandı. BAŞKAN Koç, geçmişte yaşanan şampiyonluk kayıplarına değinerek, "Bana göre 2, bazı arkadaşlarımıza göre 3 şampiyonluğumuz çalındı." dedi. Jose Mourinho'nun göreve getirilmesiyle ilgili olarak ise, "Bu seneye gelirsek... Dünyada halen gelmiş geçmiş ilk 5 hocadan 1'i olan Mourinho'yu getirdik. Bugün onu yerden yere vuranlar, yönetim istifa diyenler, o gün biz hocamızı getirdiğimiz zaman karşı geldiler mi? Alkışladılar, takdir ettiler" şeklinde konuştu.

'TARİHİN EN İYİSİYDİ'

Ali Koç, mevcut kadronun değerine vurgu yaparak, "Kadromuza bakalım. Tarihimizin en değerli kadrosunu kurduk. Tarihimizin en yüksek bütçeli kadrosunu kurduk. Gelmez denen insanları getirdik, devre arası da dahil buna. Hocamız teşekkür etti transferler için." dedi.

'BAHİSLE MÜCADELE'

Koç, Türkiye'de bahisle mücadele eden tek takımın Fenerbahçe olduğunu belirterek, "Türkiye'de bahisle mücadele eden tek takım Fenerbahçe. Kimse sormuyor bunu. Bahis, karaborsa, bedava bilet, dolandırılmış sponsorluklar, belli örgüte bazı sponsorluklar... Biz hiç muhatap olmadık bunlarla. Biz çaycı alırken bile adamın sosyal medyasına bakıyoruz." ifadelerini kullandı. Başkan Koç, istifa etmeyi doğru bulmadığını ancak imza kampanyasına saygı duyduğunu belirterek, "Ben istifa etmeyi doğru bulmuyorum. İmza kampanyası var. Devam edin, haktır, saygı duyulmalıdır. Bu kadar olaydan sonra bizi onur kırıcı şekilde camiamız yollamak istiyorsa bu da kaderde varmış deriz" şeklinde konuştu.

36 MİLYON € TEKLİF GELDİ

Başkan Ali Koç, Jose Mourinho'ya devre arasında 36 milyon euroluk teklif geldiğini ve imza toplayarak başkan göndermenin Fenerbahçe'ye yakışmayacağını söyledi. Koç "Jose Mourinho, devre arası 1 yıl için 36 milyon euroluk teklif aldı" derken kongre için imza toplanmasıyla ilgili "İmza toplayarak başkan göndermek, Fenerbahçe'ye yakışmaz" dedi.

KENDİMİZİ YIPRATIYORUZ

MOURINHO BİZİ ŞAMPİYON YAPACAK

Başkan Ali Koç, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağına inandığını ve transfer çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, "Ben inanıyorum ki Jose Mourinho Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak. Bu seneki planlamamızda 4 'top' dedikleri, Skriniar seviyesindeki oyuncu almamız gerektiğini konuştuk. Hocamız hiç oyuncu telaffuz etmez. 'Devre arası transfer şart değil, alacaksanız 1 stoper alın' dedi. Profil tarif ediyor. Geçen yaz kadromuz hazırdı, lige hazır girdik. Geçmişte niye giremiyorduk? Çünkü biz kiralık oyuncu alabiliyorduk. Kiralık verecek kulüpler transferin sonunu bekliyor. Şimdi niye giriyoruz? Çünkü cephanemiz genişledi. Büyüdüğün zaman sonuçları kadro olarak görüyorsunuz. Tek olmayan şey şampiyonluk" diye konuştu.

Koç, çocukların mutluluğunun önceliği olduğunu ve 3 Temmuz ruhuyla mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı: "Çocukların mutlu olması, Fenerbahçe Başkanı olarak en büyük önceliğim. Ne yazık ki futbolda bunu sağlayamadık ama insanların söylediği gibi dramatik fark olduğunu düşünmüyorum. Camiamızın, bizim 'yapı' diye tanımladığımız o unsurla 3 Temmuz ruhuyla mücadele etmesini isterdim. Bir güç, bu mücadelenin dışarıdan çok içeriyle olmasını sağlıyor."

'BİZDE KREDİSİ FAZLA'

Ali Koç, Jose Mourinho'nun taraftar nezdindeki kredisinin kendisinden daha fazla olduğunu ve Fenerbahçe menfaatleri çerçevesinde devam etmesi gerektiğini düşündüğünü ifade etti: "Jose Mourinho'nun kredisi taraftarın gözünde bizden çok daha fazla. Ben bugüne kadar hiçbir hocamı ve futbolcumu taraftara adres göstermedim. Varsa bir problem bendedir. Ben Fenerbahçe menfaatleri çerçevesinde Jose Mourinho'nun devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Devre arasında Jose Mourinho'ya iki yıl için 36 milyon euroluk teklif geldi, kabul etmedi. Fenerbahçe'de kalmayı tercih etti"

'JOSE'Yİ İKAZ ETTİM'

Koç, Mourinho ile yaşadığı bazı diyalogları da anlatarak, "Birkaç konuda Jose Mourinho'yu ikaz ettim, sonradan benim dediğim gibi çıktı ve gelip özür diledi" diye konuştu.