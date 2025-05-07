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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'dan forvet kapışması!

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'dan forvet kapışması!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk için mücadele eden Fenerbahçe ve Galatasaray bu kez transfer için karşı karşıya geldi. En-Nesyri ve Dzeko'dan beklediği katkıyı alamayan, golcü arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler ve Osimhen'in transferi gerçekleşmezse B planı arayışına giren Cimbom, Dusan Vlahovic'e kancayı taktı. İtalyan basını transferdeki flaş gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2025 Çarşamba 19:50
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Dusan Vlahovic kapışması!

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer çalışmaları sürüyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Dusan Vlahovic kapışması!

Şampiyonlukta kıyasıya yarışan ezeli rakipler bu kez transferde karşı karşıya geldi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Dusan Vlahovic kapışması!

Son yıllarda yapılan transfer çalımlarıyla taraftarını heyecanlandıran Fenerbahçe ve Galatasaray, dünya yıldız golcüye kancayı taktı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Dusan Vlahovic kapışması!

Gelecek sezon Juventus'tan ayrılması muhtemel olan Dusan Vlahovic'in yeni adresi merak ediliyor...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Dusan Vlahovic kapışması!

İtalya'dan La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Sırp yıldız ile Fenerbahçe, Galatasaray ve İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United yakından ilgileniyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Dusan Vlahovic kapışması!

3 kulübün Vlahovic için temaslarını sıklaştırdığı ve ciddi bir teklif yapılacağı duyuruldu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Dusan Vlahovic kapışması!

Öte yandan Igor Tutor'un gelecek sezon forvet hattında Manchester United'da forma giyen Danimarkalı Rasmus Hojlund'u transfer etme planının olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Dusan Vlahovic kapışması!

Dusan Vlahovic, Juventus formasıyla 38 maça çıkarken 14 gol ve 5 asislik katkı sağladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Dusan Vlahovic kapışması!

Sırp golcünün sözleşmesi Haziran 2026'da sona eriyor.

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