TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'dan forvet kapışması!
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk için mücadele eden Fenerbahçe ve Galatasaray bu kez transfer için karşı karşıya geldi. En-Nesyri ve Dzeko'dan beklediği katkıyı alamayan, golcü arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler ve Osimhen'in transferi gerçekleşmezse B planı arayışına giren Cimbom, Dusan Vlahovic'e kancayı taktı. İtalyan basını transferdeki flaş gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar...
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Gelecek sezon Juventus'tan ayrılması muhtemel olan Dusan Vlahovic'in yeni adresi merak ediliyor...
İtalya'dan La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Sırp yıldız ile Fenerbahçe, Galatasaray ve İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United yakından ilgileniyor.
3 kulübün Vlahovic için temaslarını sıklaştırdığı ve ciddi bir teklif yapılacağı duyuruldu.
Öte yandan Igor Tutor'un gelecek sezon forvet hattında Manchester United'da forma giyen Danimarkalı Rasmus Hojlund'u transfer etme planının olduğu belirtildi.
Dusan Vlahovic, Juventus formasıyla 38 maça çıkarken 14 gol ve 5 asislik katkı sağladı.
Sırp golcünün sözleşmesi Haziran 2026'da sona eriyor.
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