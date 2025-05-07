TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe ve Galatasaray'dan forvet kapışması!

Gelecek sezon Juventus'tan ayrılması muhtemel olan Dusan Vlahovic'in yeni adresi merak ediliyor...

İtalya'dan La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Sırp yıldız ile Fenerbahçe, Galatasaray ve İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United yakından ilgileniyor.