FENERBAHÇE HABERİ | Kriz toplantısında Jose Mourinho isyanı: Kimi getirsek saçmalıyor!
Fenerbahçe'de Bellona Kayserispor beraberliğinin ardından düzenlenen kriz toplantısında gündem Jose Mourinho'ydu. Sarı lacivertli kulübün yönetiminden Portekizli hocaya büyük tepki geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Ali Koç'un skor kadar kızdığı bir konunun da tecrübeli hocanın skor 3-2'yken savunma ağırlıklı iki isim Çağlar ve İsmail'i oyuna alması olduğu öğrenildi.
CUMARTESİ AÇIKLAMA YAPACAK
Kayserispor beraberliği sonrası Başkan Ali Koç'un Jose Mourinho'ya bakışının büyük oranda değiştiği ve yeni sezonda devam ihtimalinin bir hayli azaldığı ifade edildi. Başkan Ali Koç'un cumartesi günü yapılacak divan kurulu toplantısında camiaya yönelik önemli mesajlar vereceği de gelen bilgiler arasında.
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