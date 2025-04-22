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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ | Kriz toplantısında Jose Mourinho isyanı: Kimi getirsek saçmalıyor!

FENERBAHÇE HABERİ | Kriz toplantısında Jose Mourinho isyanı: Kimi getirsek saçmalıyor!

Fenerbahçe'de Bellona Kayserispor beraberliğinin ardından düzenlenen kriz toplantısında gündem Jose Mourinho'ydu. Sarı lacivertli kulübün yönetiminden Portekizli hocaya büyük tepki geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2025 Salı 06:50
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FENERBAHÇE HABERİ | Kriz toplantısında Jose Mourinho isyanı: Kimi getirsek saçmalıyor!

Evinde Kayserispor'la berabere kalarak şampiyonluk yarışında çok büyük yara alan Fenerbahçe'de hayal kırıklığı ve öfke hakim. Sarı lacivertli yönetim dün kulüp binasında olağan toplantısını yaparken, gündemin ilk sırasında teknik direktör Jose Mourinho vardı.

FENERBAHÇE HABERİ | Kriz toplantısında Jose Mourinho isyanı: Kimi getirsek saçmalıyor!

BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞI

Portekizli hocaya ilk geldiği günden bu yana çok güvenen ve 1 ay öncesine kadar da kesin olarak yeni sezonda yola devam etmeyi düşünen Başkan Ali Koç'un Kayserispor maçı sonrası büyük hayal kırıklığı yaşadığı ortaya çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ | Kriz toplantısında Jose Mourinho isyanı: Kimi getirsek saçmalıyor!

Takvim'in haberine göre Başkan Koç'un dünkü toplantıda yöneticilere Mourinho ile ilgili dert yandığı ve "Yeter artık bıktım. Kimi getirsem saçmalıyor. Mourinho gibi bir adam bile olur olmadık işler yapıyor" dediği belirlendi.

FENERBAHÇE HABERİ | Kriz toplantısında Jose Mourinho isyanı: Kimi getirsek saçmalıyor!

Ali Koç'un skor kadar kızdığı bir konunun da tecrübeli hocanın skor 3-2'yken savunma ağırlıklı iki isim Çağlar ve İsmail'i oyuna alması olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERİ | Kriz toplantısında Jose Mourinho isyanı: Kimi getirsek saçmalıyor!

CUMARTESİ AÇIKLAMA YAPACAK

Kayserispor beraberliği sonrası Başkan Ali Koç'un Jose Mourinho'ya bakışının büyük oranda değiştiği ve yeni sezonda devam ihtimalinin bir hayli azaldığı ifade edildi. Başkan Ali Koç'un cumartesi günü yapılacak divan kurulu toplantısında camiaya yönelik önemli mesajlar vereceği de gelen bilgiler arasında.

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