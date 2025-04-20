Seriye devam

Süper Lig'de kalan 7 maçına final niteliğinde hazırlanan F.Bahçe'de gözler bugün oynanacak olan Kayserispor maçına çevrilmiş durumda. Zirve yarışında lider G.Saray'ı sıkı takibini sürdürmek isteyen sarı-lacivertliler kalan 7 maçından da zaferle ayrılmak istiyor. Olası bir puan kaybında işi mucizelere kalacak olan Jose Mourinho'nun öğrencileri, Süper Lig'de çıktığı son 15 karşılaşmada hiç yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçten 12 galibiyet çıkartan Sarı Kanarya adım adım zirvedeki rakibine yaklaştı.

47 MAÇTA 30 GALİBİYET

Maç eksiği ile zirve ile aradaki 6 puan farkı yeniden 3'e çekmek isteyen sarı-lacivertliler, Kayserispor önünde özellikle son yıllarda kazanmakta zorlanmıyor. Rakibiyle oynadığı son 10 maçın 9'unu kazanan F.Bahçe ilk yarıdaki karşılaşmayı da 6-2 gibi rahat bir skorla geçmişti. F.Bahçe ile Kayserispor, Süper Lig'de bugüne kadar 48 kez rakip oldu. Geride kalan 47 maçta sarı-lacivertliler 30 galibiyet elde ederken, 8 kez de sarıkırmızılılar hanesine 3 puan yazdırdı. 9 müsabaka ise beraberlikle sona erdi.

20 YIL ÖNCE 7-0 BİTMİŞTİ

İki takım arasındaki rekabette en farklı galibiyeti F.Bahçe, 20 Şubat 2005 tarihindeki müsabakada 7-0'lık skorla aldı. Sarı-lacivertlilerin rakibine karşı 2 Nisan 2018'de 5-0, 29 Aralık 2013'te de 5-1'lik galibiyetleri yer alıyor. Kayserispor ise 2008-2009 ve 2016-2017 sezonlarında iki kez 4-1'lik galibiyet elde etti.

MERT HAKAN HASTANELİK!

F.Bahçe'nin yıldızı Mert Hakan Yandaş, hastanelik oldu. Kulüpten yapılan açıklamada "Mert Hakan Yandaş'ın devam eden tedavisi sırasında artan enfeksiyon durumu neticesinde sürece hastanede devam edilmesi kararı verilmiştir" denildi. Kadroya alınmayan Mert Hakan'ın tedavisine devam ediliyor.

AMRABAT BELİRSİZLİĞİ

Bir süredir tedavi gören sarılacivertlilerin Faslı yıldızı Sofyan Amrabat, sakatlıktan kurtuldu ancak henüz tam olarak ritmini bulamadı. Takımla birlikte çalışmalara başlayan Amrabat'ın Kayserispor karşısında forma giyip giyemeyeceğine teknik heyet karar verecek. Sağlık heyetinden onay gelse bile Mourinho'nun oyuncusunu ilk 11'e koymayıp riske atmaması bakleniyor.

6 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de bugün oynanacak olan Kayserispor karşılaşması öncesinde 6 isim sarı-kart sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli takımda Sofyan Amrabat, Filip Kostic, Allan Saint-Maximin, Çağlar Söyüncü, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci, bugün oynanacak müsabakada kart görmeleri halinde Gaziantep deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.

SON 4 MAÇTA 23 GOL

İki takım arasında oynanan son maçlarda futbolseverler gole doyuyor. 3'ü Süper Lig, 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere son 4 maçta 23 gol kaydedildi. Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmaların tamamını kazanırken, 5.75 gol ortalaması yakalandı. F.Bahçe'nin 17 golüne, sarı-kırmızılılar 6 golle karşılık verdi.

KADIKÖY'DE GEÇİT YOK

Bu sezon iç saha maçlarında ligin en başarılı takımı olan F.Bahçe, oynadığı 14 karşılaşmada 37 puan topladı. Bugün de kazanması halinde evinde 39 puan toplayan G.Saray'ı yeniden geçecek olan sarı-lacivertliler, ligde evinde sadece iki kez takıldı. Lider G.Saray'a kaybeden F.Bahçe, Samsun ile berabere kaldı.

FENERBAHÇE-KAYSERİSPOR MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Yusuf, Skriniar, Kostic (Mert), Fred, Szymanski, Oğuz, Tadic, Talisca, En-Nesyri

Kayserispor: Bilal, Ramazan, Attamah, Jeanvier, Carole, Karimi, Baran, Eray, Mane, Nazon, Nurettin