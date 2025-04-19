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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Kim Min-jae'den kötü haber! Yeni bir ligde oynamak istiyor

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Kim Min-jae'den kötü haber! Yeni bir ligde oynamak istiyor

2021-2022 sezonunda Fenerbahçe'de oynayan, günümüzde ise Bayern Münih'in formasını terleten Kim Min-jae hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Güney Koreli futbolcunun sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılacağı konuşulurken Fenerbahçe'nin de eski yıldızını gündemine aldığı öne sürülmüştü. Son olarak 28 yaşındaki yıldız için Fransız basınından dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2025 Cumartesi 10:17
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Kim Min-jae'den kötü haber! Yeni bir ligde oynamak istiyor

2021-2022 sezonu öncesi yaz transfer döneminde Çin ekibi Beijing Guoan'dan Fenerbahçe'ye 3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan, sezon sonunda ise 19 milyon Euro bedelle sarı-lacivertilerden İtalyan ekibi Napoli'ye transfer olan Kim Min-jae hakkında transferde önemli gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Kim Min-jae'den kötü haber! Yeni bir ligde oynamak istiyor

Güney Koreli futbolu Napoli ile 2022-2023 sezonunda 33 yıl sonra gelen tarihi bir şampiyonluk yaşamış ve sezon bitiminde 50 milyon Euro bedelle Alman devi Bayern Münih'e transfer olmuştu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Kim Min-jae'den kötü haber! Yeni bir ligde oynamak istiyor

Bayern Münih'te 2. sezonunu geçiren Kim Min-jae için Bundesliga ekibinin gelen tekliflere açık olacağı ve 28 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'nin de transfer gündemine geldiği yönündeki haberler daha önce basında yer bulurken son olarak Fransız basınından dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Kim Min-jae'den kötü haber! Yeni bir ligde oynamak istiyor

KIM MIN-JAE ADA YOLCUSU!

Sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılacağı iddiaları basında yer alan Kim Min-jae'ye Premier Lig kulüplerinin talip olduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Kim Min-jae'den kötü haber! Yeni bir ligde oynamak istiyor

Foot Mercato'da yer alan habere göre, Chelsea ve Newcastle United başta olmak üzere birçok İngiliz ekibinin olası bir transfer konusunda Min-jae'nin menajeriyle görüştüğü öne sürüldü.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Kim Min-jae'den kötü haber! Yeni bir ligde oynamak istiyor

Haberde son olarak İtalya Serie A'dan bir takımın da Güney Koreli futbolcuya talip olduğu ancak kendisinin yeni bir lige transfer olmayı tercih ettiği belirtildi.

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