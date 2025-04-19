TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Kim Min-jae'den kötü haber! Yeni bir ligde oynamak istiyor

2021-2022 sezonu öncesi yaz transfer döneminde Çin ekibi Beijing Guoan'dan Fenerbahçe'ye 3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan, sezon sonunda ise 19 milyon Euro bedelle sarı-lacivertilerden İtalyan ekibi Napoli'ye transfer olan Kim Min-jae hakkında transferde önemli gelişmeler yaşanıyor.

Güney Koreli futbolu Napoli ile 2022-2023 sezonunda 33 yıl sonra gelen tarihi bir şampiyonluk yaşamış ve sezon bitiminde 50 milyon Euro bedelle Alman devi Bayern Münih'e transfer olmuştu.