TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Kim Min-jae'den kötü haber! Yeni bir ligde oynamak istiyor
2021-2022 sezonunda Fenerbahçe'de oynayan, günümüzde ise Bayern Münih'in formasını terleten Kim Min-jae hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Güney Koreli futbolcunun sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılacağı konuşulurken Fenerbahçe'nin de eski yıldızını gündemine aldığı öne sürülmüştü. Son olarak 28 yaşındaki yıldız için Fransız basınından dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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KIM MIN-JAE ADA YOLCUSU!
Sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılacağı iddiaları basında yer alan Kim Min-jae'ye Premier Lig kulüplerinin talip olduğu öğrenildi.
Foot Mercato'da yer alan habere göre, Chelsea ve Newcastle United başta olmak üzere birçok İngiliz ekibinin olası bir transfer konusunda Min-jae'nin menajeriyle görüştüğü öne sürüldü.
Haberde son olarak İtalya Serie A'dan bir takımın da Güney Koreli futbolcuya talip olduğu ancak kendisinin yeni bir lige transfer olmayı tercih ettiği belirtildi.
Güncel piyasa değeri 45 milyon Euro olan Kim Min-jae'nin Bayern Münih ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Bu sezon Bayern Münih ile 42 maça çıkan Min-jae, takımına 3 gollük katkı sağladı.
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