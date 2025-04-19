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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması!

Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması!

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın artan enfeksiyon sebebiyle tedavisine hastanede devam edileceğini açıkladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2025 Cumartesi 12:27 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2025 Cumartesi 12:35
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Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması!

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın devam eden tedavisi sırasında artan enfeksiyon durumu neticesinde sürece hastanede devam edileceğini açıkladı.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Mert Hakan Yandaş'ın devam eden tedavisi sırasında artan enfeksiyon durumu neticesinde sürece Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde devam edilmesi kararı verilmiştir. Kaptanlarımızdan Mert Hakan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

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