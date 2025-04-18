TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de sürpriz İrfan Can Kahveci gelişmesi! Rennes'in ardından Trabzonspor...
Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan İrfan Can Kahveci ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. Milli futbolcu için Trendyol Süper Lig'den Trabzonspor ve Fransa'dan Rennes devreye girdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (FB transfer haberi)
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KARAR SEZON SONUNDA
O dönem Avrupa Ligi maçında Rennes'in ağlarına sarsan İrfan Can, uzaktan şutuyla futbolseverleri büyülemişti. Milli yıldız ise şimdilik transferi hakkında konuşmama kararı aldı...
Takvim'in haberine göre istediği forma şansını bulamayan İrfan Can'ın ayrılık durumu sezon sonunda masaya yatırılacak. Deneyimli oyuncu, bu sezon Fenerbahçe forması ile 37 maçta boy gösterirken 1 gol ve 3 asist kaydetti.
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