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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de sürpriz İrfan Can Kahveci gelişmesi! Rennes'in ardından Trabzonspor...

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de sürpriz İrfan Can Kahveci gelişmesi! Rennes'in ardından Trabzonspor...

Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan İrfan Can Kahveci ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. Milli futbolcu için Trendyol Süper Lig'den Trabzonspor ve Fransa'dan Rennes devreye girdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2025 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de sürpriz İrfan Can Kahveci gelişmesi! Rennes'in ardından Trabzonspor...

Geçtiğimiz yıl kariyer sezonunu yaşayan İrfan Can Kahveci, Avrupa'dan gelen tekliflere rağmen Fenerbahçe'de kalmayı seçmiş ve sözleşmesini uzatmıştı. 29 yaşındaki futbolcunun maaşı yükseltilmişti...

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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de sürpriz İrfan Can Kahveci gelişmesi! Rennes'in ardından Trabzonspor...

Yıldız kanat 3 yıllık imza ile takımda tutulmuştu. Ancak bu sürecin ardından Jose Mourinho tarafından tercih edilmeyen İrfan Can, kulübeye mahkum kaldı. Tecrübeli futbolcuya Süper Lig'den Trabzonspor ve Fransa'dan Rennes'in talip olduğu öne sürülüyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de sürpriz İrfan Can Kahveci gelişmesi! Rennes'in ardından Trabzonspor...

ÖNCELİK KANAT BÖLGESİ

Fırtına'da teknik patron Fatih Tekke'nin gelecek yıl kanat bölgesini güçlendirmek istediği biliniyor. Kahveci'nin Uğurcan Çakır ile yakın arkadaş olması Bordo-Mavililer'in elini güçlü tutuyor. Öte yandan Rennes'in ise 2022'den beri İrfan Can aşkı bitmiyor...

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de sürpriz İrfan Can Kahveci gelişmesi! Rennes'in ardından Trabzonspor...

KARAR SEZON SONUNDA

O dönem Avrupa Ligi maçında Rennes'in ağlarına sarsan İrfan Can, uzaktan şutuyla futbolseverleri büyülemişti. Milli yıldız ise şimdilik transferi hakkında konuşmama kararı aldı...

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de sürpriz İrfan Can Kahveci gelişmesi! Rennes'in ardından Trabzonspor...

Takvim'in haberine göre istediği forma şansını bulamayan İrfan Can'ın ayrılık durumu sezon sonunda masaya yatırılacak. Deneyimli oyuncu, bu sezon Fenerbahçe forması ile 37 maçta boy gösterirken 1 gol ve 3 asist kaydetti.

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