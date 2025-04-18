TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de sürpriz İrfan Can Kahveci gelişmesi! Rennes'in ardından Trabzonspor...

Geçtiğimiz yıl kariyer sezonunu yaşayan İrfan Can Kahveci, Avrupa'dan gelen tekliflere rağmen Fenerbahçe'de kalmayı seçmiş ve sözleşmesini uzatmıştı. 29 yaşındaki futbolcunun maaşı yükseltilmişti...

Yıldız kanat 3 yıllık imza ile takımda tutulmuştu. Ancak bu sürecin ardından Jose Mourinho tarafından tercih edilmeyen İrfan Can, kulübeye mahkum kaldı. Tecrübeli futbolcuya Süper Lig'den Trabzonspor ve Fransa'dan Rennes'in talip olduğu öne sürülüyor.