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Haberler Fenerbahçe Almanya'da Fenerbahçe efsaneleri ile eski Schalke 04 oyuncuları dostluk maçı yaptı

Almanya'da Fenerbahçe efsaneleri ile eski Schalke 04 oyuncuları dostluk maçı yaptı

Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde daha önce Fenerbahçe forması giymiş futbolcular ile Schalke 04'ün eski futbolcuları dostluk maçı için sahaya çıktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2025 Cumartesi 17:43 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2025 Cumartesi 18:15
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Almanya'da Fenerbahçe efsaneleri ile eski Schalke 04 oyuncuları dostluk maçı yaptı

Sportanlage Ückendorf Stadı'nda Schalke 04 Traditionsmannschaft ile Fenerbahçe Legends takımları arasında yapılan karşılaşma 2-2 sona erdi.

Fenerbahçe'nin gollerini Nobre ve İlhan Parlak kaydederken, Schalke'nin iki golünü Ailton attı.

Gelsenkirchen Fenerbahçeliler Derneği'nin organize ettiği ve daha önce Fenerbahçe forması giymiş ünlü oyuncuların yanı sıra Schalke 04'te oynamış ve Almanya Milli Takımı ile dünya şampiyonluğu yaşamış futbolcuların yer aldığı dostluk maçına seyirciler yoğun ilgi gösterdi.

Fenerbahçe kadrosunda Recep Biler, İlhan Parlak, Bekir İrtegün, Erol Bulut, Uğur Boral, Mehmet Yozgatlı, Elvir Boliç , Miroslav Stoch, Bülent Uygun, Ceyhun Fersoy, Ali Bilgin, Önder Turacı, Deniz Barış, Kemal Aslan, Serkan Balcı, Erhan Albayrak, Bruno Alves ve Marcio Nobre gibi isimler yer aldı.

Fenerbahçe Legends takımının teknik ekibinde de Yılmaz Vural, Bülent Uygun ve Uğur Boral yer aldı.

Schalke 04 takımında ise Olaf Thon, Oliver Reck, Ailton Goncalves, Cihan Yılmaz gibi tanınmış isimler forma giydi.

Fenerbahçeli futbolcuların formasında Atatürk posteri ve imzası yer aldı.

Teknik Direktör Yılmaz Vural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, futbolun ne kadar önemli ve ömür boyu süren bir aktivite olduğunu bu organizasyonla yaşadıklarını söyledi.

Çok keyifli bir gün olduğunu ifade eden Yılmaz, "Antalya'daki turnuvada onları biz yendik, şimdi deplasmandayız. Sonucun ötesinde buradaki insanların heyecanla bizi desteklemeye gelmesi hoş bir şey." dedi.

Organizatör Kamil Demirbilek, etkinliği Türk Alman dostluğunu pekiştirmek amacıyla düzenlendiklerini ve eski futbolculara karşı bir hasret olmasından dolayı organizasyona ilginin büyük olduğunu ifade etti.

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