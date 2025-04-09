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Haberler Fenerbahçe Lucas Perri harekatı

Lucas Perri harekatı

Fenerbahçe, Galatasaray’ın da transfer listesinde yer alan Lyon’un kalecisi Perri için ilk teması kurdu

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2025 Çarşamba 06:50
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Lucas Perri harekatı

Yeni sezonda Dominik Livakovic'le yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Lyon'un kalecisi Lucas Perri için harekat başlattı. Sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki kaleci için Fransız ekibine 5+1 milyon euroluk bir teklifte bulunmuştu. Fenerbahçe'nin bu fiyatın bir tık üzerinde bir teklifle kapıyı çaldığı ortaya çıktı. Fransız basınına yansıyan haberlerde konuyla ilgili şu ifadeler yer aldı: "Perri, Lyon'dan ayrılmak istiyor ve Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho ile çalışmaya oldukça hevesli. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un teknik direktör Jose Mourinho ile birlikte sürece dahil olması, oyuncuyu etkilemede önemli rol oynadı. Perri'yi Fenerbahçe, yeni sezonda takımın bir parçası olarak görmek istiyor." Fenerbahçe, son iki sezonda ezeli rakibi Galatasaray'ın elinden Fred, Szymanski ve Skriniar gibi isimleri kapmıştı.

GEÇEN SEZON GELDi

Lyon, Lucas Perri'yi geçen sezonun devre arasında Brezilya ekibi Botafogo'dan 3 milyon 250 bin euroya transfer etti.

38 MAÇTA OYNADI

Perri, Lyon'la Avrupa Ligi, Coupe de France ve Ligue 1'de toplamda 38 maça çıktı. 3420 dakika süre alan Brezilyalı 12 maçta kalesini gol yemedi.

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