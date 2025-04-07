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Haberler Fenerbahçe Buldozer Talisca

Buldozer Talisca

İkinci yarıda Djiku’nun yerine oyuna dahil olan Talisca, 51, 64 ve 77’de attığı gollerle hem 3 puanı getirdi hem de Süper Lig kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2025 Pazartesi 06:50
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Buldozer Talisca

Sezonu kupasız kapatmak istemeyen F.Bahçe artık Süper Lig'deki her maçına final havasında hazırlanıyor. Dün de ilk yarıyı 1-0 geride kapatan sarı-lacivertliler ikinci yarıda Anderson Talisca'nın oyuna girmesiyle birlikte inanılmaz bir geri dönüşe imzasını attı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, ikinci yarıda Djiku'yu kenara alarak Talisca'yı sahaya sürdü. Brezilyalı oyuncu da kendisine güvenen hocasını mahcup etmedi ve kısa süre içerisinde yaptığı hat-trick ile takımına galibiyeti getirdi.

JENERİKLİK BİR GOL

Dakikalar henüz 51'i gösterdiğinde Osayi'nin kazandırdığı penaltıda topun başına geçen Brezilyalı futbolcu topu ve kaleci Uğurcan'ı farklı köşelere gönderdi. Ardından 64'te Maximin'in sol kanattan taşıyıp, çizgiden gönderdiği topa gelişine vuran sambacı, farkı açan isim oldu. Ancak 77'de savunmadan seken topa ceza alanı dışından gelişine falsolu vuran Talisca, sezonun en güzel gollerinden birisine imzasını attı. Daha önce iki yıl Beşiktaş forması giyen 31 yaşındaki futbolcu, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir maçta 3 gol atmayı başardı.

"BU TİP GOLLER ATIYORUM"

Derbinin yıldızı olan Talisca, karşılaşma bitiminde yaptığı açıklamada bu tip goller attığını söyledi. Bir süredir denediğini ifade eden sambacı, "Bir kaç maçtır bu golleri deniyordum, kariyerimde tek vuruşla birçok gol var. Bu dev kulübü temsil etmek büyük mutluluk" dedi.

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