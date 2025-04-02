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Haberler Fenerbahçe Şölen olacak

Şölen olacak

Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki törende bugünkü Galatasaray derbisi için konuşan genel sekreter Burak Kızılhan, sahadan galibiyetle ayrılacaklarını söyledi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2025 Çarşamba 06:50
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Şölen olacak

Fenerbahçe'de Ramazan Bayramı dolayısıyla dün geleneksel bayramlaşma töreni düzenlendi. Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki törende bugünkü Galatasaray derbisi için konuşan genel sekreter Burak Kızılhan, sahadan galibiyetle ayrılacaklarını söyledi: "Herkesin bayramını kutluyorum. Bizim için çok önemli bir maç var. Ligde puan farkı azaldı, maçtan alacağımız bir galibiyet lige de tesir edecek. Şölen havasında olacak ve inşallah galip geleceğiz. Futbol dışında diğer branşlarda da Avrupa'da ve ligde mücadele ediyoruz. Tüm şubelerimizde şampiyonluğa oynuyoruz. Kurban Bayramı haziranda olacak. İnşallah burada hep beraber daha coşkulu, kupalarımızı şampiyonluklarımızı kutlayacağımız bir bayram olsun."

KUPALI GÜNLER ÇOK YAKINDA

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, "Bütün yarıştığımız branşlarda kupa hedefiyle mücadelemizi sürdürüyoruz. Özellikle futbolda kupaların, futbolcularımızın kollarında havaya kalkacağı günler yakındır. Çok önemli maçımız var, tribünlerle birlikte olumlu enerjiyle inşallah unutulmaz zaferlerimizden birini daha kazanacağız. Tüm kupaları kazanarak bu seneyi bitireceğiz."

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