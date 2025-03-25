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Haberler Fenerbahçe Correa harekatı

Correa harekatı

Yeni sezonda kadronun büyük bölümünü değiştirmeye hazırlanan Fenerbahçe, birçok isimle ilgileniyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2025 Salı 06:50
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Correa harekatı

Yeni sezonda kadronun büyük bölümünü değiştirmeye hazırlanan Fenerbahçe, birçok isimle ilgileniyor. Bu futbolculardan biri de tam 11 sezondur Atletico Madrid forması giyen Angel Martin Correa Martinez... 2015 Ocak ayından bu yana İspanya'da görev yapan Arjantinli oyuncunun artık ayrılmak istediği belirtildi. İspanyol medyasına yansıyan haberlere göre ise; Correa'nın en ciddi talibi; Jose Mourinho'lu Fenerbahçe...

YİNE G.SARAY'A ÇALIM

Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunan Correa için çıkan haberlerde şu ifadeler yer aldı: "Angel Correa'nın Türkiye'de Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimali var. Tigres ve Galatasaray da oyuncuyla ilgileniyor. Oyuncu Atletico'dan ayrılacak. Sebebi de 2026 Dünya Kupası için formda kalmak istemesi ve Fenerbahçe'ye transfer olması olası bir durum." F.Bahçe'nin de G.Saray bir kez daha çalım atmak istediği de belirtildi.

CÜZİ BİR BONSERVISİ OLACAK

Atletico Madrid'le olan sözleşmesi 2026 haziranında bitecek olan Correa için Fenerbahçe'nin kasasından çıkarmayı planladığı bonservisin 5 milyon euro civarında olduğu öğrenildi.

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