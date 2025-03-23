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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan gerçek ortaya çıktı! İşte Saint-Maximin transferinden edilen zarar

Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan gerçek ortaya çıktı! İşte Saint-Maximin transferinden edilen zarar

Fenerbahçe'de son dönemde Teknik Direktör Jose Mourinho ile yaşadığı gerginlikle gündeme gelen ve sarı-lacivertli ekibin milli ara öncesi oynadığı Rangers ve Reeder Samsunspor maçlarında kadroya giremeyen Saint-Maximin hakkında flaş bir gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2025 Pazar 13:58
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Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan gerçek ortaya çıktı! İşte Saint-Maximin transferinden edilen zarar

Milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Sipay Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de karşılaşmanın hazırlıkları sürüyor.

Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan gerçek ortaya çıktı! İşte Saint-Maximin transferinden edilen zarar

Sarı-lacivertliler önce Bodrum deplasmanında galip gelip ardından Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde karşı karşıya geleceği maça odaklanmak istiyor.

Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan gerçek ortaya çıktı! İşte Saint-Maximin transferinden edilen zarar

Öte yandan Kanarya'da son haftalarda Teknik Direktör Jose Mourinho ile yaşadığı gerginlikle gündeme gelen Allan Saint-Maximin hakkında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan gerçek ortaya çıktı! İşte Saint-Maximin transferinden edilen zarar

Teknik direktör Jose Mourinho ile yaşadığı kilo tartışmalarının ardından son iki maçta (Rangers,Samsunspor) kadroya giremeyen ve tavrını değiştirmediği sürece forma giymesi zor gözüken Allan Saint-Maximin'in 1 yıllık maliyeti, Fenerbahçe'ye ağır oldu.

Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan gerçek ortaya çıktı! İşte Saint-Maximin transferinden edilen zarar

Tüm imkânlar seferber edilerek Suudi ekibi Al-Ahli'den kiralanan ancak eski günlerinden çok uzak bir görüntü çizen Fransız sol kanat, birkaç maç dışında beklentilerin altında kaldı. İsteksiz tavırlarıyla saçbaş yoldururken yatırımın karşılığını veremedi.

Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan gerçek ortaya çıktı! İşte Saint-Maximin transferinden edilen zarar

MAAŞINI AL-AHLI KARŞILIYOR

Saint-Maximin'e 8 milyon Euro (327 milyon TL) kiralama bedeli verilirken maaşı geldiği kulüp Al-Ahli tarafından karşılandı. Takıma fayda sağlanması için alınan oyuncu, kârdan çok zarar ettirdi.

Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan gerçek ortaya çıktı! İşte Saint-Maximin transferinden edilen zarar

Sabah'ta yer alan habere göre Futbol Federasyonu'ndan lige katılım, puan primi ve geçmiş şampiyonluk payı dahil şimdiye kadar 291.2 milyon TL hak elde eden Fenerbahçe'nin kasası 35.8 milyon TL eksi yazdı.

Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan gerçek ortaya çıktı! İşte Saint-Maximin transferinden edilen zarar

28 yaşındaki oyuncunun, devre arasında mali anlaşmazlıklar nedeniyle Napoli'ye transferi gerçekleşmemişti.

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