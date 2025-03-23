Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan gerçek ortaya çıktı! İşte Saint-Maximin transferinden edilen zarar
Fenerbahçe'de son dönemde Teknik Direktör Jose Mourinho ile yaşadığı gerginlikle gündeme gelen ve sarı-lacivertli ekibin milli ara öncesi oynadığı Rangers ve Reeder Samsunspor maçlarında kadroya giremeyen Saint-Maximin hakkında flaş bir gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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Teknik direktör Jose Mourinho ile yaşadığı kilo tartışmalarının ardından son iki maçta (Rangers,Samsunspor) kadroya giremeyen ve tavrını değiştirmediği sürece forma giymesi zor gözüken Allan Saint-Maximin'in 1 yıllık maliyeti, Fenerbahçe'ye ağır oldu.
Tüm imkânlar seferber edilerek Suudi ekibi Al-Ahli'den kiralanan ancak eski günlerinden çok uzak bir görüntü çizen Fransız sol kanat, birkaç maç dışında beklentilerin altında kaldı. İsteksiz tavırlarıyla saçbaş yoldururken yatırımın karşılığını veremedi.
MAAŞINI AL-AHLI KARŞILIYOR
Saint-Maximin'e 8 milyon Euro (327 milyon TL) kiralama bedeli verilirken maaşı geldiği kulüp Al-Ahli tarafından karşılandı. Takıma fayda sağlanması için alınan oyuncu, kârdan çok zarar ettirdi.
Sabah'ta yer alan habere göre Futbol Federasyonu'ndan lige katılım, puan primi ve geçmiş şampiyonluk payı dahil şimdiye kadar 291.2 milyon TL hak elde eden Fenerbahçe'nin kasası 35.8 milyon TL eksi yazdı.
28 yaşındaki oyuncunun, devre arasında mali anlaşmazlıklar nedeniyle Napoli'ye transferi gerçekleşmemişti.
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