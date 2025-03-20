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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ | Eski Premier Lig hakeminden Jose Mourinho hakkında flaş sözler!

FENERBAHÇE HABERLERİ | Eski Premier Lig hakeminden Jose Mourinho hakkında flaş sözler!

2011-2022 yılları arasında Premier Lig'de hakemlik yapan günümüzde ise Avustralya Futbol Federasyonu'nda Hakem Şefi olarak görev alan Jonathan Moss, konuk olduğu bir podcast programında Jose Mourinho hakkında dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2025 Perşembe 09:29
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FENERBAHÇE HABERLERİ | Eski Premier Lig hakeminden Jose Mourinho hakkında flaş sözler!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında eski bir Premier Lig hakemi olan ve günümüzde Avustralya Futbol Federasyonu'nda Hakem Şefi olarak görev alan Jonathan Moss, önemli açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Eski Premier Lig hakeminden Jose Mourinho hakkında flaş sözler!

Avustralya'dan yayın yapan "ROW Z FC" isimli bir podcaste konuk olan Moss, Premier Lig'deki anılarından bahsederken Jose Mourinho ile olan anılarına da değindi ve Portekizli çalıştırıcı hakkında şu ifadeleri kullandı:

FENERBAHÇE HABERLERİ | Eski Premier Lig hakeminden Jose Mourinho hakkında flaş sözler!

"Teknik Direktör Jose Mourinho ile aşk ve nefret dolu bir ilişki yaşadım. Kendisi tam bir baş belasıydı, en zor teknik direktördü diyebilirim. Onu üç kez oyundan attım. Fakat Jose Mourinho'nun her zaman harika bir menajer olduğunu düşündüm. Ligimizde görmek isteyeceğimiz bir antrenör. Ama karakteri açısından zaman zaman bu zorlayıcı olabilirdi. Fakat aynı zamanda arkadaşça ve nazik davranan bir kişidir. Anthony Taylor ile finale gittiğimde otoparka gelip eski dostumuzmuş gibi sarılıp selamladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Eski Premier Lig hakeminden Jose Mourinho hakkında flaş sözler!

Onu yerine oturtmak zorunda kaldığım çok zaman oldu. Bir maçta sonra Jose'ye, 'Televizyonda hakemler hakkında asla iyi bir şey söylemiyorsun' dedim. Hemen bana dönüp, 'Bir dakika bekle' dedi ve canlı yayında röportaj veren oyuncunun konuşmasını kesti. Araya girip kameralara 'Bence bugün hakem harika bir maç çıkardı' dedi ve oradan uzaklaştı. Giderken de bana 'İşte şimdi oldu, artık bana bir borcun var' dedi ve gitti. Komik ve çılgın bir karakter..."

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