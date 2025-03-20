FENERBAHÇE HABERLERİ | Eski Premier Lig hakeminden Jose Mourinho hakkında flaş sözler!
2011-2022 yılları arasında Premier Lig'de hakemlik yapan günümüzde ise Avustralya Futbol Federasyonu'nda Hakem Şefi olarak görev alan Jonathan Moss, konuk olduğu bir podcast programında Jose Mourinho hakkında dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler... (FB SPOR HABERİ)
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Onu yerine oturtmak zorunda kaldığım çok zaman oldu. Bir maçta sonra Jose'ye, 'Televizyonda hakemler hakkında asla iyi bir şey söylemiyorsun' dedim. Hemen bana dönüp, 'Bir dakika bekle' dedi ve canlı yayında röportaj veren oyuncunun konuşmasını kesti. Araya girip kameralara 'Bence bugün hakem harika bir maç çıkardı' dedi ve oradan uzaklaştı. Giderken de bana 'İşte şimdi oldu, artık bana bir borcun var' dedi ve gitti. Komik ve çılgın bir karakter..."
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