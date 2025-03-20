FENERBAHÇE HABERLERİ | Eski Premier Lig hakeminden Jose Mourinho hakkında flaş sözler!

Avustralya'dan yayın yapan "ROW Z FC" isimli bir podcaste konuk olan Moss, Premier Lig'deki anılarından bahsederken Jose Mourinho ile olan anılarına da değindi ve Portekizli çalıştırıcı hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Teknik Direktör Jose Mourinho ile aşk ve nefret dolu bir ilişki yaşadım. Kendisi tam bir baş belasıydı, en zor teknik direktördü diyebilirim. Onu üç kez oyundan attım. Fakat Jose Mourinho'nun her zaman harika bir menajer olduğunu düşündüm. Ligimizde görmek isteyeceğimiz bir antrenör. Ama karakteri açısından zaman zaman bu zorlayıcı olabilirdi. Fakat aynı zamanda arkadaşça ve nazik davranan bir kişidir. Anthony Taylor ile finale gittiğimde otoparka gelip eski dostumuzmuş gibi sarılıp selamladı.