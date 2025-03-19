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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den TFF'ye fikstür itirazı! O maçın tarihinde değişiklik istenecek

Fenerbahçe'den TFF'ye fikstür itirazı! O maçın tarihinde değişiklik istenecek

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden Fenerbahçe, milli takıma gönderdiği oyuncuların geç dönecek olması nedeniyle o maçın tarihinin değiştirilmesi için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuru yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2025 Çarşamba 10:45
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Fenerbahçe'den TFF'ye fikstür itirazı! O maçın tarihinde değişiklik istenecek

Milli ara sonrası ligin 29. haftasında 28 Mart Cuma günü deplasmanda Bodrum ile karşılaşacak Fenerbahçe, maçın tarihini değiştirmek için TFF'ye başvuru yapmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'den TFF'ye fikstür itirazı! O maçın tarihinde değişiklik istenecek

Takvim'in haberine göre, sarı-lacivertlilerin milli takıma gönderdiği oyuncuların geç dönecek olması nedeniyle maçı 29 Mart Cumartesi günü gündüz oynamak istediği belirlendi.

Fenerbahçe'den TFF'ye fikstür itirazı! O maçın tarihinde değişiklik istenecek

Kanarya'nın Faslı ön liberosu Sofyan Amrabat ve golcüsü En Nesyri'nin ülkelerinin 26 Mart Çarşamba günü 00.30'da Tanzanya ile oynayacağı maçta forma giymeleri halinde 27 Mart Perşembe günü İstanbul'a gelmeleri bekleniyor.

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