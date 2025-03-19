Fenerbahçe'den TFF'ye fikstür itirazı! O maçın tarihinde değişiklik istenecek

Milli ara sonrası ligin 29. haftasında 28 Mart Cuma günü deplasmanda Bodrum ile karşılaşacak Fenerbahçe, maçın tarihini değiştirmek için TFF'ye başvuru yapmaya hazırlanıyor.

Takvim'in haberine göre, sarı-lacivertlilerin milli takıma gönderdiği oyuncuların geç dönecek olması nedeniyle maçı 29 Mart Cumartesi günü gündüz oynamak istediği belirlendi.