Fenerbahçe'den TFF'ye fikstür itirazı! O maçın tarihinde değişiklik istenecek
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden Fenerbahçe, milli takıma gönderdiği oyuncuların geç dönecek olması nedeniyle o maçın tarihinin değiştirilmesi için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuru yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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DERBİ DE AYNI TARİHTE
29 Mart'ta derbinin de olması nedeniyle TFF'nin Fenerbahçe'nin isteğine nasıl bir yanıt vereceği merak konusu.
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