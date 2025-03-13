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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe İskoçya'da nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

Fenerbahçe İskoçya'da nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Rangers ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki ilk maçtan 3-1'lik skorla mağlup ayrılmıştı. İşte bu zorlu karşılaşma öncesi Kanarya'nın turu geçebilmesi için tüm ihtimaller...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2025 Perşembe 11:29
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Fenerbahçe İskoçya'da nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Rangers ile kozlarını paylaşacak.

Fenerbahçe İskoçya'da nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

Kadıköy'de ilk maçı 3-1'lik skorla kaybeden sarı-lacivertliler için tur ihtimalleri şu şekilde:

Fenerbahçe İskoçya'da nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

Kanarya, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale adını yazdırmak için İskoçya'dan 2 ve daha farklı galibiyetle ayrılmak zorunda.

Fenerbahçe İskoçya'da nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

Sarı-lacivertlilerin 2 farklı galibiyeti durumunda uzatmaya gidecek mücadelede Rangers'a her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 farklı mağlubiyette tur için yeterli olacak.

Fenerbahçe İskoçya'da nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2 farklı galibiyetiyle tamamlanması durumunda uzayacak. Maçta önce 15'er dakikalık iki uzatma bölümü oynanacak. Burada da eşitliğin bozulmaması durumunda turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.

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