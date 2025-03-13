Fenerbahçe İskoçya'da nasıl tur atlar? İşte tüm ihtimaller
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Rangers ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki ilk maçtan 3-1'lik skorla mağlup ayrılmıştı. İşte bu zorlu karşılaşma öncesi Kanarya'nın turu geçebilmesi için tüm ihtimaller...
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Sarı-lacivertlilerin 2 farklı galibiyeti durumunda uzatmaya gidecek mücadelede Rangers'a her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 farklı mağlubiyette tur için yeterli olacak.
Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2 farklı galibiyetiyle tamamlanması durumunda uzayacak. Maçta önce 15'er dakikalık iki uzatma bölümü oynanacak. Burada da eşitliğin bozulmaması durumunda turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.
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