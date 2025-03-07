  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İngiliz devi Yusuf Akçiçek için Kadıköy'e geldi!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İngiliz devi Yusuf Akçiçek için Kadıköy'e geldi!

Avrupa'nın devi Fenerbahçe'nin genç yıldızı Yusuf Ayçiçek için İstanbul'a geldi. İngiliz ekibi Fenerbahçe - Rangers maçını oyuncuyu stadyumdan izledi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2025 Cuma 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İngiliz devi Yusuf Akçiçek için Kadıköy'e geldi!

Fenerbahçe'nin bu sezon en çok dikkat çeken isimlerinden biri olan Yusuf Akçiçek için bu kez Manchester United'dan bir hamle geldi.

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İngiliz devi Yusuf Akçiçek için Kadıköy'e geldi!

İngiliz devi, 19 yaşındaki futbolcuyu yakın takibe aldı. Manchester United, Yusuf Akçiçek'i canlı olarak izlemek için Fenerbahçe'nin Rangers ile oynayacağı maça temsilci gönderdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İngiliz devi Yusuf Akçiçek için Kadıköy'e geldi!

Takvim'de yer alan habere göre; İngiliz ekibinin yetkilileri, Fenerbahçe - Rangers maçında genç stoperi dün izleyedi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mou'nun Rangers'a uyarısı Avrupa basınında! Mou'nun Rangers'a uyarısı Avrupa basınında! 01:37
Mou'nun Rangers'a uyarısı Avrupa basınında! Mou'nun Rangers'a uyarısı Avrupa basınında! 01:35
Mourinho'dan uzun soruya ilginç tepki! Mourinho'dan uzun soruya ilginç tepki! 01:34
Beşiktaş yeni santrfor için hedefini belirledi! Beşiktaş yeni santrfor için hedefini belirledi! 01:23
Mourinho'dan uzun soruya ilginç tepki! Mourinho'dan uzun soruya ilginç tepki! 01:20
İşte Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları! İşte Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları! 01:15
Daha Eski
İşte Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları! İşte Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları! 01:11
G.Saray'dan Barış Alper'e yeni sözleşme! G.Saray'dan Barış Alper'e yeni sözleşme! 01:05
Rıza Kayaalp’e 4 yıl men cezası Rıza Kayaalp’e 4 yıl men cezası 00:58
Rıza Kayaalp’e 4 yıl men cezası Rıza Kayaalp’e 4 yıl men cezası 00:58
Jose Mourinho: Tur henüz bitmedi! Jose Mourinho: Tur henüz bitmedi! 00:46
İşte güncel ülke puanımız! İşte güncel ülke puanımız! 00:46