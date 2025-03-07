FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İngiliz devi Yusuf Akçiçek için Kadıköy'e geldi!
Avrupa'nın devi Fenerbahçe'nin genç yıldızı Yusuf Ayçiçek için İstanbul'a geldi. İngiliz ekibi Fenerbahçe - Rangers maçını oyuncuyu stadyumdan izledi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Yusuf Akçiçek'i daha önce de Anderlecht maçında Bayern Münih yetkilileri tribünden takip etmişti.
Fener'de bu sezon 13 maçta süre bulan Yusuf Akçiçek, 2 kez gol sevinci yaşadı.
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