  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile 3-3'lük skorla berabere kaldı. Fenerbahçe ise sahasında Onvo Antalyaspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Bu mücadelelerin ardından zirve yarışı bir hayli kızıştı ve şampiyonluk oranları güncellendi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2025 Pazartesi 15:02
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ediyor.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Onvo Antalyaspor galibiyeti ile puan farkını 4'e indiren Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın arkasından takibini sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Trendyol Süper Lig'de ise şampiyonluk oranları güncellendi:

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Galatasaray: 1.20

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Fenerbahçe: 2.95

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Reeder Samsunspor: 400.00

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Güneş: Bizi de rahatsız ediyor! Güneş: Bizi de rahatsız ediyor! 15:33
Trabzonspor'da şok sakatlık! Trabzonspor'da şok sakatlık! 15:32
TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor | CANLI TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor | CANLI 15:30
Şampiyonluk oranları güncellendi! Şampiyonluk oranları güncellendi! 15:01
Adalı’dan 122. yıl mesajı! Adalı’dan 122. yıl mesajı! 14:53
G.Saray ara vermedi! G.Saray ara vermedi! 14:29
Daha Eski
A. Efes'in maçı Letonya'da oynanacak A. Efes'in maçı Letonya'da oynanacak 14:18
Livakovic aday kadrosuna çağrıldı! Livakovic aday kadrosuna çağrıldı! 14:12
Fırtına'nın ilk 11'i belli oldu! Fırtına'nın ilk 11'i belli oldu! 13:30
Fikret Orman'dan Çebi'ye yanıt! Fikret Orman'dan Çebi'ye yanıt! 13:22
F.Bahçeli yıldıza Alman kancası! F.Bahçeli yıldıza Alman kancası! 12:57
Juventus-Hellas Verona maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A Juventus-Hellas Verona maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A 12:52