Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile 3-3'lük skorla berabere kaldı. Fenerbahçe ise sahasında Onvo Antalyaspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Bu mücadelelerin ardından zirve yarışı bir hayli kızıştı ve şampiyonluk oranları güncellendi. İşte detaylar...
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Galatasaray: 1.20
Fenerbahçe: 2.95
Reeder Samsunspor: 400.00
Beşiktaş: 700.00
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