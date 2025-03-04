Azerbaycan'dan Fenerbahçe'ye şaşırtan transfer! İşte bonservis bedeli
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Fransız basını, sarı-lacivertlilerin kariyerini Azerbaycan'da sürdüren Gineli kanat oyuncusunu transfer etmek istediği öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Yarıştığı üç kulvarda da iddiasını sürdüren Fenerbahçe, gelecek sezon için çalışmalarına şimdiden başladı.
Yapacağı yıldız hamlelerinin yanı sıra genç ve gelecek vadeden isimleri de takıma kazandırmayı amaçlayan sarı-lacivertlilerden sürpriz bir hamle geldi.
SALIFOU SOUMAH SÜRPRİZİ
Imedias'ta yer alan ve NTV Spor'un derlediği habere göre Fenerbahçe, Azerbaycan ekiplerinden Zira FK forması giyen 21 yaşındaki Gineli kanat oyuncusu Salifou Soumah'ı kadrosuna katmak üzere.
Oyuncuya yakın kaynağa dayandırılan haberde, "Salifou Soumah'ın Fenerbahçe'ye imza atma ihtimali çok yüksek. İlk temaslar olumlu yönde devam ediyor. Kulüp, Zira FC'nin talep ettiği 800 bin avroluk tutarı ödemeye hazır" ifadeleri kullanıldı.
Salifou Soumah yaklaşık 3 yıl önce Kayserispor'a transfer olmuş ancak oyuncu maça dahi çıkmadan sözleşmesi feshedilmişti.
İlerleyen süreçte Kayserispor, aralarında Soumah'ın da olduğu "Bir sezon içerisinde 4 kez haksız fesih yapılmamalı" kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle FIFA'dan 2 dönem transfer yasağı cezası almıştı.
Bu sezon ligde 22 maça çıkan Salifou Soumah 8 gol, 4 asistlik istatistik yakaladı.
21 yaşındaki futbolcunun Zira FK ile 2026-27 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.
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