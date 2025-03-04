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Haberler Fenerbahçe Azerbaycan'dan Fenerbahçe'ye şaşırtan transfer! İşte bonservis bedeli

Azerbaycan'dan Fenerbahçe'ye şaşırtan transfer! İşte bonservis bedeli

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Fransız basını, sarı-lacivertlilerin kariyerini Azerbaycan'da sürdüren Gineli kanat oyuncusunu transfer etmek istediği öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 Salı 12:17
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Azerbaycan'dan Fenerbahçe'ye şaşırtan transfer! İşte bonservis bedeli

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 4'e indiren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Azerbaycan'dan Fenerbahçe'ye şaşırtan transfer! İşte bonservis bedeli

Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz şubat ayında sona eren ara transfer döneminde yaptığı hamlelerle dikkat çekti.

Azerbaycan'dan Fenerbahçe'ye şaşırtan transfer! İşte bonservis bedeli

Kanarya, Anderson Talisca, Milan Skriniar, Diego Carlos ve Ognjen Mimovic hamleleriyle kadrosunu güçlendirdi.

Azerbaycan'dan Fenerbahçe'ye şaşırtan transfer! İşte bonservis bedeli

Yarıştığı üç kulvarda da iddiasını sürdüren Fenerbahçe, gelecek sezon için çalışmalarına şimdiden başladı.

Azerbaycan'dan Fenerbahçe'ye şaşırtan transfer! İşte bonservis bedeli

Yapacağı yıldız hamlelerinin yanı sıra genç ve gelecek vadeden isimleri de takıma kazandırmayı amaçlayan sarı-lacivertlilerden sürpriz bir hamle geldi.

Azerbaycan'dan Fenerbahçe'ye şaşırtan transfer! İşte bonservis bedeli

SALIFOU SOUMAH SÜRPRİZİ

Imedias'ta yer alan ve NTV Spor'un derlediği habere göre Fenerbahçe, Azerbaycan ekiplerinden Zira FK forması giyen 21 yaşındaki Gineli kanat oyuncusu Salifou Soumah'ı kadrosuna katmak üzere.

Azerbaycan'dan Fenerbahçe'ye şaşırtan transfer! İşte bonservis bedeli

Oyuncuya yakın kaynağa dayandırılan haberde, "Salifou Soumah'ın Fenerbahçe'ye imza atma ihtimali çok yüksek. İlk temaslar olumlu yönde devam ediyor. Kulüp, Zira FC'nin talep ettiği 800 bin avroluk tutarı ödemeye hazır" ifadeleri kullanıldı.

Azerbaycan'dan Fenerbahçe'ye şaşırtan transfer! İşte bonservis bedeli

Salifou Soumah yaklaşık 3 yıl önce Kayserispor'a transfer olmuş ancak oyuncu maça dahi çıkmadan sözleşmesi feshedilmişti.

Azerbaycan'dan Fenerbahçe'ye şaşırtan transfer! İşte bonservis bedeli

İlerleyen süreçte Kayserispor, aralarında Soumah'ın da olduğu "Bir sezon içerisinde 4 kez haksız fesih yapılmamalı" kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle FIFA'dan 2 dönem transfer yasağı cezası almıştı.

Azerbaycan'dan Fenerbahçe'ye şaşırtan transfer! İşte bonservis bedeli

Bu sezon ligde 22 maça çıkan Salifou Soumah 8 gol, 4 asistlik istatistik yakaladı.

Azerbaycan'dan Fenerbahçe'ye şaşırtan transfer! İşte bonservis bedeli

21 yaşındaki futbolcunun Zira FK ile 2026-27 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

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