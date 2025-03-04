Azerbaycan'dan Fenerbahçe'ye şaşırtan transfer! İşte bonservis bedeli

Oyuncuya yakın kaynağa dayandırılan haberde, "Salifou Soumah'ın Fenerbahçe'ye imza atma ihtimali çok yüksek. İlk temaslar olumlu yönde devam ediyor. Kulüp, Zira FC'nin talep ettiği 800 bin avroluk tutarı ödemeye hazır" ifadeleri kullanıldı.

Salifou Soumah yaklaşık 3 yıl önce Kayserispor'a transfer olmuş ancak oyuncu maça dahi çıkmadan sözleşmesi feshedilmişti.