Yarın düdük Hernandez'de

Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 turunda yarın Glasgow Rangers'ı konuk edecek. UEFA dün bu karşılaşmayı yönetecek hakemi açıkladı. O isim; İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez... Hernandez, Türk takımlarının Avrupa'daki 7'nci maçında düdük çalacak. İşte Hernandez'in yönettiği maçlar;
24 Ekim 2019 Beşiktaş 1-2 Braga
27 Mart 2021 Norveç 0-3 Türkiye
21 Temmuz 2021 PSV Eindhoven 5-1 Galatasaray
30 Eylül 2021 Fenerbahçe 0-3 Olympiakos
15 Şubat 2024 Galatasaray 3-2 Sparta Prag
25 Eylül 2024 Galatasaray 3-1 PAOK