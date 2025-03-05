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Haberler Fenerbahçe Yarın düdük Hernandez'de

Yarın düdük Hernandez'de

Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 turunda yarın Glasgow Rangers'ı konuk edecek. UEFA dün bu karşılaşmayı yönetecek hakemi açıkladı. O isim; İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 Çarşamba 06:50
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Yarın düdük Hernandez'de

Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 turunda yarın Glasgow Rangers'ı konuk edecek. UEFA dün bu karşılaşmayı yönetecek hakemi açıkladı. O isim; İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez... Hernandez, Türk takımlarının Avrupa'daki 7'nci maçında düdük çalacak. İşte Hernandez'in yönettiği maçlar;

24 Ekim 2019 Beşiktaş 1-2 Braga

27 Mart 2021 Norveç 0-3 Türkiye

21 Temmuz 2021 PSV Eindhoven 5-1 Galatasaray

30 Eylül 2021 Fenerbahçe 0-3 Olympiakos

15 Şubat 2024 Galatasaray 3-2 Sparta Prag

25 Eylül 2024 Galatasaray 3-1 PAOK

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