FENERBAHÇE HABERİ - Canlı yayında olay kavga! Mourinho için birbirlerine girdiler
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Roma'nın efsane futbolcusu Francesco Totti, Viva el Futbol programına canlı bağlanarak bir dönem İtalyan ekibinde beraber top koşturduğu eski takım arkadaşı Antonio Cassano ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında tartıştı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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"ÇOK KÖTÜ TOP OYNATIYOR"
Cassano, "İyi oynamayı ve kazanmayı tercih ederim. Mourinho çok kötü top oynatıyor ve böyle kazanıyor" cevabını verdi.
Francesco Totti, Cassano'nun sözlerine karşı çıkarak, "Sonunda önemli olan sonuçtur. İyi oynamazsınız ama kazanırsınız. Roma'da geçirdiği iki yıl içinde Konferans Ligi finaline çıktı ve kazandı. Avrupa Ligi finaline çıktı ve penaltılarla kaybetti. Mourinho'ya ne diyebiliriz ki! Mourinho nereye gittiyse kazandı. Ben eve şampiyonluk getiren teknik direktörleri severim. Mourinho gibi Roma'daki Capello gibi!" sözleriyle konuşmasını noktaladı.
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