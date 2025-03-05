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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Canlı yayında olay kavga! Mourinho için birbirlerine girdiler

FENERBAHÇE HABERİ - Canlı yayında olay kavga! Mourinho için birbirlerine girdiler

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Roma'nın efsane futbolcusu Francesco Totti, Viva el Futbol programına canlı bağlanarak bir dönem İtalyan ekibinde beraber top koşturduğu eski takım arkadaşı Antonio Cassano ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında tartıştı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 Çarşamba 09:28
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FENERBAHÇE HABERİ - Canlı yayında olay kavga! Mourinho için birbirlerine girdiler

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho gündem olmaya devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Canlı yayında olay kavga! Mourinho için birbirlerine girdiler

Portekizli çalıştırıcı, Roma'nın efsane ismi Francesco Totti ile Antonio Cassano'yu birbirine soktu.

FENERBAHÇE HABERİ - Canlı yayında olay kavga! Mourinho için birbirlerine girdiler

"DÜNYANIN EN GÜÇLÜ TEKNİK DİREKTÖRLERİNDEN BİRİ"

Bir canlı yayında konuşan Totti, Jose için "Benim için Mourinho, galibiyetlere dayalı olarak dünyanın en güçlü teknik direktörlerinden biri. Siz, iyi kazanmak değil de iyi oynamak isteyen klasik bir taraftarsınız. Hangisi daha iyi?" dedi.

FENERBAHÇE HABERİ - Canlı yayında olay kavga! Mourinho için birbirlerine girdiler

"ÇOK KÖTÜ TOP OYNATIYOR"

Cassano, "İyi oynamayı ve kazanmayı tercih ederim. Mourinho çok kötü top oynatıyor ve böyle kazanıyor" cevabını verdi.

FENERBAHÇE HABERİ - Canlı yayında olay kavga! Mourinho için birbirlerine girdiler

Francesco Totti, Cassano'nun sözlerine karşı çıkarak, "Sonunda önemli olan sonuçtur. İyi oynamazsınız ama kazanırsınız. Roma'da geçirdiği iki yıl içinde Konferans Ligi finaline çıktı ve kazandı. Avrupa Ligi finaline çıktı ve penaltılarla kaybetti. Mourinho'ya ne diyebiliriz ki! Mourinho nereye gittiyse kazandı. Ben eve şampiyonluk getiren teknik direktörleri severim. Mourinho gibi Roma'daki Capello gibi!" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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