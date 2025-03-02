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Haberler Fenerbahçe Galatasaray'ın puan kaybı sonrası Fenerbahçe'den paylaşım!

Galatasaray'ın puan kaybı sonrası Fenerbahçe'den paylaşım!

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. Sarı kırmızılıların puan kaybı sonrası şampiyonluk yarışındaki ezeli rakibi Fenerbahçe'den flaş bir paylaşım geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2025 Pazar 18:39 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2025 Pazar 18:40
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Galatasaray'ın puan kaybı sonrası Fenerbahçe'den paylaşım!

Galatasaray, ligin ilk yarısında sahasında 3-3 berabere kaldığı Kasımpaşa'yla bu kez deplasmanda 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yolunda kritik puan kaybı yaşadı.

Galatasaray, takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki farkı bu beraberlik sonrası 7'ye yükseltebildi.

Cimbom'un bu kaybını fırsat bilen Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak ve farkı 4'e düşürerek şampiyonluk şansını artırmak için mücadele edecek.

PAYLAŞIM GELDİ

Öte yandan, Fenerbahçe, Galatasaray'ın bu puan kaybı sonrası sosyal medyadan flaş bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe paylaşımında taraftarlara Antalyaspor maçı çağrısı yapılırken "Bu akşam son düdüğe kardar omuz omuza!" ifadeleri kullanıldı.

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