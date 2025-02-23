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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rangers'ta flaş ayrılık! Teknik direktör Philippe Clement...

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rangers'ta flaş ayrılık! Teknik direktör Philippe Clement...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe'nin son 16 turunda eşleştiği İskoç devi Rangers'ta şok bir karar alındı. Rangers yönetimi, teknik direktör Philippe Clement ile yollarını ayırdı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2025 Pazartesi 00:29 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2025 Pazartesi 00:40
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Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rangers'ta flaş ayrılık! Teknik direktör Philippe Clement...

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe ile eşleşen İskoç devi Rangers, bu hafta evinde St. Mirren'e 2-0 mağlup oldu ve 9 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Ligde 9 maçın ardından mağlup olan Rangers, 56 puanda kalırken lider Celtic'in 13 puan gerisine düşmüştü.

HOCAYLA YOLLAR AYRILDI

İskoçya Premier Lig'de Celtic ile şampiyonluk mücadelesi veren Rangers yönetimi, dün St. Mirren'e 2-0 kaybedilen maçtan sonra sürpriz bir karara imza attı. İskoç devi Rangers, zirvenin 13 puan gerisine düşünce teknik direktör Philippe Clement ile yollarını ayırdı.

İŞTE RESMİ AÇIKLAMA

MAÇLAR 6-13 MART'TA

Fenerbahçe ile Rangers arasındaki ilk maç 6 Mart'ta Kadıköy'de, rövanşı 13 Mart'ta Glasgow'da oynanacak.

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