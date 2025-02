Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rangers'ta flaş ayrılık! Teknik direktör Philippe Clement...

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe ile eşleşen İskoç devi Rangers, bu hafta evinde St. Mirren'e 2-0 mağlup oldu ve 9 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Ligde 9 maçın ardından mağlup olan Rangers, 56 puanda kalırken lider Celtic'in 13 puan gerisine düşmüştü.

HOCAYLA YOLLAR AYRILDI

İskoçya Premier Lig'de Celtic ile şampiyonluk mücadelesi veren Rangers yönetimi, dün St. Mirren'e 2-0 kaybedilen maçtan sonra sürpriz bir karara imza attı. İskoç devi Rangers, zirvenin 13 puan gerisine düşünce teknik direktör Philippe Clement ile yollarını ayırdı.

İŞTE RESMİ AÇIKLAMA

Rangers Football Club can confirm it has tonight parted company with men's first-team manager, Philippe Clement. The club would like to put on record their sincere thanks to Philippe for his hard work and dedication during his spell in charge. A further update from the club… pic.twitter.com/OsllXO31Ln