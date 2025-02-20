Trendyol Süper Lig'de ipi göğüsleyene şampiyonluk hediyesi! Fenerbahçe ve Galatasaray için flaş transfer iddiası

Öte yandan oldukça hareketli geçen devre arası transfer döneminin ardından, önümüzdeki yaz transfer dönemi için dikkat çeken bir hamle geldi.

Bu sezon adeta kabus gibi bir dönem geçiren ve Pep Guardiola önderliğinde kadrosunda büyük bir değişime gidecek olan Manchester City'de Bernardo Silva'nın bileti kesildi.