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Haberler Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'de ipi göğüsleyene şampiyonluk hediyesi! Fenerbahçe ve Galatasaray için flaş transfer iddiası

Trendyol Süper Lig'de ipi göğüsleyene şampiyonluk hediyesi! Fenerbahçe ve Galatasaray için flaş transfer iddiası

Yeni sezonda Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk için kıyasıya rekabetleri devam eden Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Gelecek sezonun planlamarına şimdiden başlayan ezeli rakipler için son olarak flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. İşte detaylar... (FB GS SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2025 Perşembe 12:42
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Trendyol Süper Lig'de ipi göğüsleyene şampiyonluk hediyesi! Fenerbahçe ve Galatasaray için flaş transfer iddiası

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı bir hayli kızıştı.

Trendyol Süper Lig'de ipi göğüsleyene şampiyonluk hediyesi! Fenerbahçe ve Galatasaray için flaş transfer iddiası

Ligde zirve mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe'de gözler, derbi maçına çevrildi.

Trendyol Süper Lig'de ipi göğüsleyene şampiyonluk hediyesi! Fenerbahçe ve Galatasaray için flaş transfer iddiası

Ligin 25. haftasında oynanacak olan karşılaşma öncesinde hazırlıklar tam gaz devam ediyor.

Trendyol Süper Lig'de ipi göğüsleyene şampiyonluk hediyesi! Fenerbahçe ve Galatasaray için flaş transfer iddiası

Öte yandan oldukça hareketli geçen devre arası transfer döneminin ardından, önümüzdeki yaz transfer dönemi için dikkat çeken bir hamle geldi.

Trendyol Süper Lig'de ipi göğüsleyene şampiyonluk hediyesi! Fenerbahçe ve Galatasaray için flaş transfer iddiası

Bu sezon adeta kabus gibi bir dönem geçiren ve Pep Guardiola önderliğinde kadrosunda büyük bir değişime gidecek olan Manchester City'de Bernardo Silva'nın bileti kesildi.

Trendyol Süper Lig'de ipi göğüsleyene şampiyonluk hediyesi! Fenerbahçe ve Galatasaray için flaş transfer iddiası

BERNARDO SILVA DUYURULDU!

İngiliz basını, Manchester City'nin yaz aylarında tecrübeli futbolcusu Bernardo Silva ile yollarını ayıracağını duyurdu.

Trendyol Süper Lig'de ipi göğüsleyene şampiyonluk hediyesi! Fenerbahçe ve Galatasaray için flaş transfer iddiası

2017'den bu yana mavi formayı terleten Portekizli oyuncu için talipleri şimdiden harekete geçmiş durumda.

Trendyol Süper Lig'de ipi göğüsleyene şampiyonluk hediyesi! Fenerbahçe ve Galatasaray için flaş transfer iddiası

İngiliz basınında geniş yer bulan haberin detayında, İspanya, Portekiz ve Suudi Arabistan'dan birçok kulübün Bernardo Silva'yı radarına aldığı belirtildi.

Trendyol Süper Lig'de ipi göğüsleyene şampiyonluk hediyesi! Fenerbahçe ve Galatasaray için flaş transfer iddiası

Öte yandan Akşam'ın haberine göre, 30 yaşındaki futbolcu, Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'a da önerildi.

Trendyol Süper Lig'de ipi göğüsleyene şampiyonluk hediyesi! Fenerbahçe ve Galatasaray için flaş transfer iddiası

ŞAMPİYONLUK HEDİYESİ

Uzun yıllar Manchester City forması giyen ve burada Pep Guardiola'nın en büyük kozlarından birisi olmayı başaran Bernardo Silva, İstanbul'a gelebilir.

Trendyol Süper Lig'de ipi göğüsleyene şampiyonluk hediyesi! Fenerbahçe ve Galatasaray için flaş transfer iddiası

Gelen bilgilere göre; Süper Lig'i lider tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılmanın hesaplarını yapan iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray, buradan gelecek olan bütçeyle birlikte bu transferi bitirebilir.

Trendyol Süper Lig'de ipi göğüsleyene şampiyonluk hediyesi! Fenerbahçe ve Galatasaray için flaş transfer iddiası

Bu sezon 34 maçta yalnızca 3 gol ve 4 asist kaydedebilen Bernardo Silva, Manchester City kariyeri boyunca ise 69'ar gol ve asist üretti.

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