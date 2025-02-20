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Haberler Fenerbahçe Jose Mourinho'dan flaş açıklama: 'Lig şampiyonluğu mu, Şampiyonlar Ligi mi?'

Jose Mourinho'dan flaş açıklama: 'Lig şampiyonluğu mu, Şampiyonlar Ligi mi?'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, John Obi Mikel'in sunduğu The Obi One Podcast programına konuk oldu. Deneyimli çalıştırıcı, kendisine yöneltilen "Lig şampiyonluğu mu, Şampiyonlar Ligi mi?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi. İşte Mourinho'nun o cevabı... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2025 Perşembe 10:37
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Jose Mourinho'dan flaş açıklama: 'Lig şampiyonluğu mu, Şampiyonlar Ligi mi?'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Chelsea'de birlikte çalıştığı eski futbolcusu John Obi Mikel'in sunduğu "The Obi One Podcast" programına konuk oldu.

Jose Mourinho'dan flaş açıklama: 'Lig şampiyonluğu mu, Şampiyonlar Ligi mi?'

Samimi bir sohbet gerçekleştiren ikili, futbol kariyerine dair önemli konulara değindi.

Jose Mourinho'dan flaş açıklama: 'Lig şampiyonluğu mu, Şampiyonlar Ligi mi?'

Programda Obi Mikel'in kendisine yönelttiği "Lig şampiyonluğu mu, Şampiyonlar Ligi mi?" sorusuna Mourinho dikkat çekici bir yanıt verdi.

Jose Mourinho'dan flaş açıklama: 'Lig şampiyonluğu mu, Şampiyonlar Ligi mi?'

Tecrübeli teknik adam, şu ifadeleri kullandı: "Lig şampiyonluğu. Çünkü lig şampiyonluğu bir anda kazanılmaz, uzun bir sürecin sonucudur."

Jose Mourinho'dan flaş açıklama: 'Lig şampiyonluğu mu, Şampiyonlar Ligi mi?'

GALATASARAY'A GÖNDERME

Jose Mourinho bu soruya yanıt verirken Galatasaray'a da üstü kapalı bir mesaj gönderdi. Portekizli teknik adam, "Genellikle en iyi takım şampiyon olur, ancak Türkiye'de işler her zaman böyle yürümeyebilir." diyerek ezeli rakibine gönderme yaptı.

Jose Mourinho'dan flaş açıklama: 'Lig şampiyonluğu mu, Şampiyonlar Ligi mi?'

"Chelsea'de şampiyon olduğumuz yılları düşün, sezonun ilk haftasından son haftasına kadar zirvede kaldık. Ama Şampiyonlar Ligi seni ölümsüz yapar. CV'nde birçok kupa olabilir ama Şampiyonlar Ligi bambaşkadır. Dövmelerim var, ama Premier Lig dövmem yok, Şampiyonlar Ligi dövmem var."

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