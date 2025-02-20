Jose Mourinho'dan flaş açıklama: 'Lig şampiyonluğu mu, Şampiyonlar Ligi mi?'

Tecrübeli teknik adam, şu ifadeleri kullandı: "Lig şampiyonluğu. Çünkü lig şampiyonluğu bir anda kazanılmaz, uzun bir sürecin sonucudur."

GALATASARAY'A GÖNDERME Jose Mourinho bu soruya yanıt verirken Galatasaray'a da üstü kapalı bir mesaj gönderdi. Portekizli teknik adam, "Genellikle en iyi takım şampiyon olur, ancak Türkiye'de işler her zaman böyle yürümeyebilir." diyerek ezeli rakibine gönderme yaptı.