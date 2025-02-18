Bu sene şampiyon olacağız

Fenerbahçeli İşadamları Derneği'nin geleneksel buluşmasına katılan Yüksek Divan Kurulu Başkanı M.Şekip Mosturoğlu, iddialı açıklamalarda bulundu. Mosturoğlu, "Puan olarak gerideyiz ama takımımız ivme kazandı. Mükemmel bir hocamız var, kadromuz yenilendi. Önümüzde bir derbi var. Umuyorum ve diliyorum ki derbide kazanan biz olacağız, bu birlik ve beraberlikle de bu sezon biz şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.

RAKİBİMİZİN İŞİNE GELİYOR

İhtiyacımız olan tek şey var birlik ve beraberliğimiz" diyen Mosturoğlu, "Sportif sonuçlar gelmediği zaman birlik ve beraberliğimizde bozulma olabiliyor. Birlik ve beraberlik bozulması sadece rakibimizin işine geliyor. Dostluğumuz daim başarılarımız daim olsun diyorum. İnşallah bu beraberlikle arzu edilen Fenerbahçe çağı futbolda başlıyor. Bu sezon ve önümüzdeki sezon kupaların futbolcularımızın elinde yükseldiği bir futbol sezonu göreceğiz" dedi.

EUROLEAGUE'DE KUPAYI KALDIRACAĞIZ

Fenerbahçe'nin amatör branşlarda da oldukça iddialı olduğunun altını çizen Şekip Mosturoğlu, "Amatör branşlarda da finalde sadece rakibimiz değişiyor, finalde mutlaka biz oluyoruz. Basketbolda da inşallah EuroLeague'de bu sezon kupayı biz kaldıracağız" diye konuştu.

FENERBAHÇE BİR SPONSOR KULÜBÜNDEN FAZLASI

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Rıfat Perahya, FBİAD'ın kurulduğundan itibaren çocukları ve aileleri içeren bu tür sosyal etkinlikleri yakından takip ettiğini belirterek, "Bizim ihtiyacımız olan Fenerbahçe sevgisini özellikle genç nesillere aşılamak. Bir spor kulübünden çok farklı olduğunu değerlerimizi, önceliğimizi Atatürk sevgimizi Cumhuriyet sevgimizi, bağlılığımızı anlatmak en asli görevimiz" şeklinde konuştu.

BİZ BU BORCU SIFIRLAYACAĞIZ

Fenerbahçe yöneticisi Fethi Pekin, kulübün önünün açık olduğunu söyledi ve "Bu adımı da tamamlandığında borcun sıfıra yakın bir seviyeye geleceğini düşünüyorum. Stat isim sponsorluğunda Ülker ile olduğu gibi 10 yıllık yapmak zorunda değiliz. 12 milyon euro olsa bile 10 ile çarpsak 120 milyon euro (Yaklaşık 4.6 milyar Türk Lirası) eder" dedi.