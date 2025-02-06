Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Diego Carlos, Djiku ve Yusuf Akçiçek...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerden son olarak Erzurumspor FK ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında sakatlanan Diego Carlos, Alexander Djiku ve Yusuf Akçiçek için sakatlık açıklaması geldi.

İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Sağlık Durumu Bilgilendirme

Profesyonel Futbol A Takımımızın dün akşam Erzurumspor FK ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan oyuncularımızın Acıbadem Sağlık Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde; Diego Carlos'ta sağ diz iç yan bağ, Alexander Djiku'da sağ uyluk arka adale, Yusuf Akçiçek'te ise sol diz yumuşak doku yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavisine başlanmıştır.

Fenerbahçe Spor Kulübü

Sağlık Durumu Bilgilendirme Profesyonel Futbol A Takımımızın dün akşam Erzurumspor FK ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan oyuncularımızın @AcibademSaglik Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde; Diego Carlos'ta sağ diz iç… pic.twitter.com/mYjX28omSk — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 6, 2025

SAHALARDAN NE KADAR SÜRE UZAK KALACAKLAR?

A Spor'da yer alan habere göre Diego Carlos 4-6 hafta, Djiku 2 hafta, Yusuf Akçiçek ise 1 hafta forma giyemeyecek.