  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Diego Carlos, Djiku ve Yusuf Akçiçek...

Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Diego Carlos, Djiku ve Yusuf Akçiçek...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerden son olarak Diego Carlos, Djiku ve Yusuf Akçiçek için sakatlık açıklaması geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2025 Perşembe 12:30 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2025 Perşembe 12:48
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Diego Carlos, Djiku ve Yusuf Akçiçek...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerden son olarak Erzurumspor FK ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında sakatlanan Diego Carlos, Alexander Djiku ve Yusuf Akçiçek için sakatlık açıklaması geldi.

İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Sağlık Durumu Bilgilendirme

Profesyonel Futbol A Takımımızın dün akşam Erzurumspor FK ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan oyuncularımızın Acıbadem Sağlık Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde; Diego Carlos'ta sağ diz iç yan bağ, Alexander Djiku'da sağ uyluk arka adale, Yusuf Akçiçek'te ise sol diz yumuşak doku yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavisine başlanmıştır.

Fenerbahçe Spor Kulübü

İstanbulspor - Kasımpaşa | CANLI İZLE
REKLAM - Başka Bir Gün
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Mourinho resmen açıkladı! Yeni transfer krizi...
Emine ağladı biz ağladık! Hatay deprem şehitliğinde yürek dağlayan anlar: "12 yavrumu kaybettim" diyen yaşlı kadından ağıt
İtalyanlar duyurdu! Osimhen hayalleri suya düştü
F.Bahçe'den genç yıldıza transfer kancası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye 3 futbolcudan kötü haber! F.Bahçe'ye 3 futbolcudan kötü haber! 12:29
Göztepe - Gaziantep FK maçı ne zaman? Göztepe - Gaziantep FK maçı ne zaman? 12:29
Süper Lig'in yıldızı Trabzonspor'da! Süper Lig'in yıldızı Trabzonspor'da! 12:22
Sipay Bodrum FK kupada moral buldu Sipay Bodrum FK kupada moral buldu 11:55
Geosis Boluspor - Galatasaray maçı detayları Geosis Boluspor - Galatasaray maçı detayları 11:43
Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandı Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri açıklandı 11:43
Daha Eski
Manisa FK Taner Savut'u andı Manisa FK Taner Savut'u andı 11:36
Corendon Alanyaspor - Solwie Energy Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Corendon Alanyaspor - Solwie Energy Fatih Karagümrük maçı ne zaman? 11:12
Fırtına kupa şansını zora soktu Fırtına kupa şansını zora soktu 11:10
F.Bahçe'den genç yıldıza transfer kancası! F.Bahçe'den genç yıldıza transfer kancası! 10:42
Göztepe'den G.Saray'a şaşırtan transfer! Bunu kimse beklemiyordu Göztepe'den G.Saray'a şaşırtan transfer! Bunu kimse beklemiyordu 10:39
Uğur Okulları İstanbulspor - Kasımpaşa maçı ne zaman? Uğur Okulları İstanbulspor - Kasımpaşa maçı ne zaman? 10:30