Efsaneye veda

Hayatını kaybeden Fenerbahçe ve milli takımın efsane isimlerinden Ogün Altıparmak, dün son yolculu- ğuna uğurlandı. Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'ndeki törene Başkan Ali Koç, yöneticiler ve camianın önde gelenleri katıldı. Törende konuşan Koç, "Gerçek bir Fenerbahçeli, Türk sporu ve milli takıma çok şey vermiş birini, bir cumhuriyet sevdalısını uğurluyoruz. Ogün abi, Atatürk ilke ve inkilaplarına gönülden bağlı, vatanı ve bayrağını her şeyin üstünde tutan biriydi. Fenerbahçe'ye ve ülkesine duyduğu sevgi derindi" diye konuştu. Altıparmak'ın naaşı, Erenköy Galip Paşa Camii'nden ikindi vaktinde kaldırıldı ve Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, "Büyük keder ve acı içindeyiz. Ogün abi dört dörtlük bir insandı. Bende özel bir yeri de vardır. Bizler için çok büyük bir kayıp" diye konuştu.