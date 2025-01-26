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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe-Göztepe maçı sonrası Maximin: Final gibi bir maç...

Fenerbahçe-Göztepe maçı sonrası Maximin: Final gibi bir maç...

Fenerbahçe'nin Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği maçın ardından Maximin açıklamalarda bulundu. İşte Maximin'in sözleri... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2025 Pazar 21:36
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Fenerbahçe-Göztepe maçı sonrası Maximin: Final gibi bir maç...

Fenerbahçe'nin Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği maçın ardından Maximin açıklamalarda bulundu.

İşte Maximin'in galibiyet değerlendirmesi:

Gerçekten zor bir maçtı, çok önemli bir maçtı. Göztepe'ye karşı ilk maçta berabere kalmıştık, son dakikalarda bir gol atmışlardı. Bu maç bizim için final gibiydi. Her maçı kazanmak zorundayız. Şampiyon olmak istiyorsak, bu tip maçları kazanmalıyız. Sezon başından bu yana kaybetmememiz gereken puanlar kaybettik. Bu maçları kazanmamız gerekiyor. Bu tip maçlar çok önemli. Takım olarak çok güçlü bir karakter ortaya koyduk. Güzel bir galibiyet elde ettik. Takım için çok mutluyum.

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