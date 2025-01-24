Ömer Üründül'den Fenerbahçe - Lyon maçının ardından flaş yorum!
UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında Fenerbahçe konuk ettiği Lyon ile golsüz berabere kaldı. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de Fenerbahçe - Lyon maçını yorumladı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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"Fenerbahçe'nin üretkenliğini engelleyen çok önemli bir faktör var. Yeri geldikçe vurguluyorum. Günümüz futbolunda hücum zenginliği için driplingte adam eksilten, sıfıra inen, devamlılığı olan kanat forvetlerine ihtiyaç var."
"Ne İrfan Can Kahveci ne de Tadic'in yapısı buna uygun değil."
"O zaman nasıl üretken olacaksın. Hazır olmayan Maximin girdi, hiç olmazsa iki kez pozisyon yarattı."
"Bir konuda daha Mourinho'yu anlamakta zorluk çekiyorum; zaten zor maçta Tadic bir varlık gösteremiyor."
"İkinci yarının ortasından sonra nefes alamaz hale gelmiş ancak 82'de çıkartıyor."
"Kaleci İrfan Can başarılıydı. Kendinden emindi. Stoperler iyi mücadele ettiler. Genç Yusuf istikbal vadediyor. Szymanski sol kenarda bu sezonun en faydalı oyununu oynadı."
"Fenerbahçe'nin soğuk havada fizik mücadeleye dayalı Midtjylland karşısında en çok ihtiyacı olacak oyuncu kim deseniz; Amrabat ve Osayi'ydi."
İkisinin de cezalı duruma düşmesi ciddi bir handikap."
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