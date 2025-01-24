Ömer Üründül'den Fenerbahçe - Lyon maçının ardından flaş yorum!

"Fenerbahçe'nin üretkenliğini engelleyen çok önemli bir faktör var. Yeri geldikçe vurguluyorum. Günümüz futbolunda hücum zenginliği için driplingte adam eksilten, sıfıra inen, devamlılığı olan kanat forvetlerine ihtiyaç var."

"Ne İrfan Can Kahveci ne de Tadic'in yapısı buna uygun değil."