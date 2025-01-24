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Haberler Fenerbahçe Ömer Üründül'den Fenerbahçe - Lyon maçının ardından flaş yorum!

Ömer Üründül'den Fenerbahçe - Lyon maçının ardından flaş yorum!

UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında Fenerbahçe konuk ettiği Lyon ile golsüz berabere kaldı. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de Fenerbahçe - Lyon maçını yorumladı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2025 Cuma 08:57
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Ömer Üründül'den Fenerbahçe - Lyon maçının ardından flaş yorum!

"Fenerbahçe iki puan kaybedince playoff şansını son maça bıraktı. İlk yarıda taraftarın da büyük desteğini arkasına alan sarı-lacivertli futbolcular hırslı ve mücadeleciydiler."

Ömer Üründül'den Fenerbahçe - Lyon maçının ardından flaş yorum!

"İlk 10 dakikada yoğun tempo ve baskı vardı. Bu bölümde İrfan Can iki pozisyonda pas vermeyi tercih etse belki de skor avantajı yakalanabilirdi."

Ömer Üründül'den Fenerbahçe - Lyon maçının ardından flaş yorum!

"60. dakikaya kadar Fenerbahçe'nin nefesi yetti. Ondan sonra takım yoruldu. Son yarım saatte zaman zaman rakip kale tehdit edilse de Lyon'un atakları çok daha tehlikeliydi. Sonuçta puanlar paylaşıldı."

Ömer Üründül'den Fenerbahçe - Lyon maçının ardından flaş yorum!

"Fenerbahçe'nin üretkenliğini engelleyen çok önemli bir faktör var. Yeri geldikçe vurguluyorum. Günümüz futbolunda hücum zenginliği için driplingte adam eksilten, sıfıra inen, devamlılığı olan kanat forvetlerine ihtiyaç var."

Ömer Üründül'den Fenerbahçe - Lyon maçının ardından flaş yorum!

"Ne İrfan Can Kahveci ne de Tadic'in yapısı buna uygun değil."

Ömer Üründül'den Fenerbahçe - Lyon maçının ardından flaş yorum!

"O zaman nasıl üretken olacaksın. Hazır olmayan Maximin girdi, hiç olmazsa iki kez pozisyon yarattı."

Ömer Üründül'den Fenerbahçe - Lyon maçının ardından flaş yorum!

"Bir konuda daha Mourinho'yu anlamakta zorluk çekiyorum; zaten zor maçta Tadic bir varlık gösteremiyor."

Ömer Üründül'den Fenerbahçe - Lyon maçının ardından flaş yorum!

"İkinci yarının ortasından sonra nefes alamaz hale gelmiş ancak 82'de çıkartıyor."

Ömer Üründül'den Fenerbahçe - Lyon maçının ardından flaş yorum!

"Kaleci İrfan Can başarılıydı. Kendinden emindi. Stoperler iyi mücadele ettiler. Genç Yusuf istikbal vadediyor. Szymanski sol kenarda bu sezonun en faydalı oyununu oynadı."

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