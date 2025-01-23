Fenerbahçe - Lyon maçı ŞİFRESİZ Mİ? | Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA AVRUPA LİGİ

Fenerbahçe - Lyon maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe ile Lyon karşı karşıya gelecek. Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanancak kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarıın tamamlayan ekipler maç saatini beklemeye geçti. Teknik Direktör Jose Mourinho önderliğinde Avrupa kupalarında devam etmeyi amaçlayan sarı-lacivertliler, 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 8 puanla 22. sırada yer alıyor. Önümüzdeki 2 mücadeleyi de kazanmayı hedefleyen Fenerbahçe, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Kritik karşılaşma öncesi kadrosunu Diego Carlos ve Milan Skriniar gibi isimlerle güçlendiren sarı-lacivertlilerde, ilk 11'in nasıl olacağı merak ediliyor. Lyon ile 5. maçına çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe, güçlü rakibine karşı etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Yaşadığı ekonomik zorluklar sonrası kadrosunu korumaya çalışan Fransa temsilcisi Lyon ise sarı-lacivertliler karşısında 3 puan alarak moral bulmak istiyor. UEFA Avrupa Ligi'nde 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 4. sırada bulunan Lyon, ilk 8 avantajını yakalamayı hedefliyor. Peki, Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE - LYON MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Lyon maçı 23 Ocak Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE - LYON MAÇI HANGİ KANALDA?

Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe - Lyon maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE - LYON MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet, Tabii ve TRT 1 ekranlarından yayınlanacak Fenerbahçe - Lyon maçı şifresiz olarak futbolseverler tarafından takip edilebilecek.

FENERBAHÇE - LYON MAÇI CANLI İZLE

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi-Samuel, Yusuf, Çağlar, Djiku, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, İrfan Can Kahveci, En-Nesyri

DIEGO CARLOS VE MILAN SKRINIAR HAMLESİ

Lyon maçı öncesi transfer çalışmalarını da sürdüren Fenerbahçe'de iki önemli isim açıklandı. Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde'nin sezonu kapatmasının ardından savunma hattını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, Diego Carlos ve Milan Skriniar ile anlaştıklarını açıkladı. İstanbul'a gelen ve Fenerbahçe ile sözleşme imzalayan deneyimli oyuncuların Lyon maçını tribünden takip etmesi bekleniyor.

YOUSSEF EN-NESYRI DURDURULAMIYOR

Fenerbahçe'nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri, son haftalarda artan performansıyla rakip fileleri havalandırmaya devam ediyor. Avrupa Ligi'nde kaydettiği 3 golle takımın en golcüsü olan En-Nesyri, Trendyol Süper Lig'de de 10 kez gol sevinci yaşadı. 27 yaşındaki futbolcu, ligde son 5 maçta ise 7 kez rakip fileleri havalandırırken, alınan galibiyetlerde kilit isim oldu. Youssef En-Nesyri, forma giydiği tüm kulvarlarda ise son 13 maçta 12 gollük katkı sağladı.

9 İSİM KADRODA YOK

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında oynanacak Lyon maçı öncesi Fenerbahçe'de 9 eksik bulunuyor. Sakatlanan ve sezonu kapatan Jayden Oosterwolde ile Rodrigo Becao dışında İsmail Yüksek ve Dominik Livakovic'in tedavileri devam ediyor. Athletic Bilbao maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Mert Müldür'de kritik karşılaşmada forma giyemeyecek.

UEFA kadrosuna yazılmayan Filip Kostic, Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Bartuğ Elmaz'da Lyon maçı kadrosunda yer alamayacak.

FENERBAHÇE'DE 5 OYUNCU SINIRDA

Lyon maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'de 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Fransa temsilcisi karşısında kart görmeleri durumunda Bright Osayi-Samuel, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Allan Saint-Maximin ve Edin Dzeko, Avrupa Ligi'nin son haftasında oynanacak Midtjylland maçında cezalı duruma düşecek.

Slavia Prag deplasmanında sarı kart gördüğü için Athletic Bilbao maçında forma giyemeyen Fred ise Jose Mourinho'nun şans vermesi durumunda Lyon karşısında oynayabilecek.

İRFAN CAN KAHVECİ'YE KRİTİK GÖREV

Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalayan ve Adana Demirspor maçında ilk 11'de başlayan İrfan Can Kahveci'nin Lyon maçında da başlangıç kadrosunda yer alması bekleniyor. Bu sezon oynadığı 19 maçta da henüz golle tanışamayan 29 yaşındaki futbolcu, Fransa temsilcisine karşı etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Geçtiğimiz sezon gösterdiği başarılı performansın ardından bu sezon beklenilen mücadeleyi bir türlü gösteremeyen A Milli futbolcunun Lyon karşısında nasıl oynayacağı ise taraftarlar tarafından merak ediliyor.

SAVUNMA HATTI DÜŞÜNDÜRÜYOR

Lyon maçı öncesi yaşanan sakatlıklar ve kartlar sonrası savunma hattında kurguyu oluşturmakta zorlanan Jose Mourinho'nun hangi futbolcuları tercih edeceği merak ediliyor. Mert Müldür'ün cezalı olduğu haftada Bright Osayi-Samuel'in ilk 11'de şans bulması beklenirken, Yusuf ve Çağlar'ın stoper hattını oluşturacağı tahmin ediliyor. Filip Kostic ve Levent Mercan'ın UEFA kadrosunda yer almaması sebebiyle sol bek mevkisindee Djiku'nun denenmesi planlanıyor.

FENERBAHÇE İLE LYON ARASINDA 5. RANDEVU

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında karşı karşıya gelecek Fenerhaçe ile Lyon 5. randevularına hazırlanıyor. 2001-2002 ve 2004-2005 sezonlarında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer alan takımlardan Fransız ekibi 4 maçı da kazanan taraf oldu. Bu karşılaşmalarda 4 defa Lyon ağlarını havalandıran sarı-lacivertliler, Fransız temsilcisinden ise 11 gol yedi.

AVRUPA KUPALARINDA 281. MAÇ

Kurulduğu tarihten itibaren Avrupa kupalarında toplam 280 karşılaşmada mücadele eden Fenerbahçe, 281. maçına çıkmaya hazırlanıyor. Bugüne kadar oynadığı mücadelelerden 111'ini kazanan sarı-lacivertliler, 58 maçta da berabere kaldı. 111 karşılaşmadan da mağlup ayrılan Kanarya, Lyon maçında kazanan taraf olmayı amaçlıyor.

280 Avrupa maçında rakip fileleri 381 defa havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 400 gole engel olamadı.

UEFA'DA 143. KARŞILAŞMA

Fenerbahçe, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi organizasyonlarında 143. maçına çıkacak. Oynadığı 142 karşılaşmada 62 galibiyet, 35 beraberlik ve 45 mağlubiyet alan Kanarya, rakip fileleri 198 kez havalandırdı. Kalesinde ise 180 gol gördü.

FRANSA TAKIMLARINA KARŞI 22. MÜCADELE

Fenerbahçe, bugüne kadar Fransa ekipleriyle 21 müsabakaya çıktı. En fazla resmi maçı da Nice ile oynadı. 3'ü Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, 2'si UEFA Kupası olmak üzere Kanarya, bu maçlarda 2 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. 1985-1986 sezonunda bu kez Bordeaux takımıyla Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda oynayan Fenerbahçe ilk maçı 3-2 kazanırken, sahasında aldığı golsüz beraberlikle tur atladı. Sarı-lacivertliler, 1994-1995 sezonunda Cannes ile eşleşti ve bu turda rakibine iki maçta da mağlup oldu. Kanarya, 2012-2013 sezonunda ise Avrupa Ligi'nde grup aşamasındaki rakiplerinden Marsilya ile oynanan karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Fenerbahçe 2022-2023 sezonunda 14 puanla lider tamamladığı UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Rennes ile oynadığı 2 maçta da beraberlik (2-2, 3-3) yaşadı. Fenerbahçe, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde eşleştiği Lille'le de 4 kez karşılaşıp, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı.

LYON KAYBETMEK İSTEMİYOR

UEFA Avrupa Ligi'nde 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 4. sırada yer alan Lyon, Fenerbahçe karşısında kaybetmek istemiyor. İlk 8 içerisinde tamamlamayı hedefleyen Fransa temsilcisi, Türk takımları ile bugüne kadar resmi karşılaşmalarda 13 kez karşı karşıya geldi. Lyon, Fenerbahçe'nin yanı sıra Beşiktaş, Trabzonspor, Denizlispor ve İstanbulspor ile oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Lyon, son olarak 24 Ekim 2024'te Beşiktaş ile karşılaştı ve 1-0 kaybetti.

LİGUE 1'DE BEKLENMEDİK DÜŞÜŞ

Olympique Lyon, Fransa Ligue 1'de bu sezon 18 maça çıkarken, 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyetle topladığı 29 puanla 6. sırada yer alıyor. Pierre Sage'ın öğrencileri son 3 maçında 4 puan toplarken, Avrupa Ligi'nin aksine ligde inişli-çıkışlı performansıyla dikakleri üzerine çekti. Rakip filelere 29 gol gönderen Lyon, kalesinde ise 22 gol gördü. Takımda Alexandre Lacazette 5 gol, Georges Mikautadze 4 golle ön plana çıkarken, Malick Fofana ile Mathis Cherki de 3'er gol ve 3'er asistlik katkı sağladı.

AVRUPA MAÇINA İTALYAN HAKEM

Fenerbahçe ile Olympique Lyon arasında oynanacak müsabakada İtalya Futbol Federasyonu'ndan Simone Sozza düdük çalacak. Sozza'nın yardımcılıklarını Alberto Tegoni ile Giorgio Peretti yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Matteo Marchetti olacak. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda İtalyan Paolo Mazzoleni oturacak. AVAR'da ise Daniele Doveri eşlik edecek.