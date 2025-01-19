Levent Mercan oynadığı mevki hakkında konuştu! "Biraz farklı benim için"

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerde Levent Mercan dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE MERCAN'IN AÇIKLAMALARI

"Bugünkü maç bizim için ekstra önemliydi şampiyonluk yolunda. Her maç önemli. Bugün de galibiyeti aldığımız için mutluyuz. İyi bir performans sergilediğimizi düşünüyorum." Mevki olarak biraz farklı benim için. Ama daha önce de söyledim, hangi mevki olursa olsun elimden geldiği kadar savaşmaya çalışıyorum. Her zaman mücadele etmeye çalışıyorum."