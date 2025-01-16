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Haberler Fenerbahçe Eintracht Frankfurt Teknik Direktöründen flaş Tuta açıklaması!

Eintracht Frankfurt Teknik Direktöründen flaş Tuta açıklaması!

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'nin transfer hedefi olan Brezilyalı oyuncu Tuta hakkında Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Dino Toppmöller konuştu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2025 Perşembe 17:42 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2025 Perşembe 18:21
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Eintracht Frankfurt Teknik Direktöründen flaş Tuta açıklaması!

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Brezilyalı futbolcu Tuta hakkında Alman ekibinin Teknik Direktörü Dino Toppmöller konuştu. 17 Ocak Cuma günü Bundesliga'da Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecekleri maç öncesi konuşan 44 yaşındaki teknik adam, "Tuta hakkındaki söylentiler ile ilgili olarak; kendisine ne kadar değer verildiğini ve bizim için çok önemli bir oyuncu olduğunu biliyor. Eğer ilk 11'de başlamazsa, bu ona karşı alınmış bir karar olmayacak, şu anda işlerin iyi gittiği diğer oyuncular için verilmiş bir karar olacak. Yarın oynamasını düşünüyoruz ama göreceğiz." ifadelerini kullandı.

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