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Haberler Fenerbahçe Ahmet Çakar'dan hakeme sert eleştiri: Rezillik!

Ahmet Çakar'dan hakeme sert eleştiri: Rezillik!

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda konuk olduğu Tümosan Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından Sabah gazetesi yazarı Ahmet Çakar'dan mücadelenin hakemi Direnç Tonusluoğlu'na yönelik sert eleştiriler geldi. İşte Çakar'ın köşe yazısı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2025 Salı 06:50
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Ahmet Çakar'dan hakeme sert eleştiri: Rezillik!

Konya'da kapkara bir gece yaşadık. Konyaspor hakem tarafından soykırıma uğratıldı ve Fenerbahçe takımı hakemle zar zor bir galibiyet alıp, farkın açılması engellendi. Fenerbahçe lehine ya da diğer bir deyimle Konya aleyhine en az 4 tane majör hata var.

Çağlar'ın kornerden gelen topa vurduğu kafayla attığı gol öncesi korner korner değil. Bariz şekilde top En- Nesryi'den çıkıyor. Hatalı kornerden de gol geliyor. Yine ilk yarıda Kostic'in, Konyasporlu oyuncunun kaval kemiğine tabanla basması var. Ağır bir güç transferi mevcut. Ama bırakın kırmızı kartı, hakem sarı kart bile vermiyor. İkinci yarı Dzeko'nun bir hareketi var. Kend-i si bile utandı, üzüldü, mahcup oldu. Yerde yatan Konyasporlu defans oyuncusunun kavalına bilerek, isteyerek, ağır bir şekilde basıyor. Bilin bakalım hakem ne verdi? İnanmayacaksınız ama bırakın kırmızıyı, yine sarı kart bile gösteremedi. Oyunun son dakikaları oynanıyor. Konyaspor 3-2 mağlup, soldan bir ortada Kostic, rakibin suratına tokadı vuruveriyor. Kostic'in topla oynamaya niyeti yok. Sadece rakibi bozuyor. Karar penaltı olmalıydı ve ikinci sarıdan atılmalıydı.

Bilin bakalım hakem ne karar verdi? Sadece 'oyna' dedi.

Bütün bu olaylarda VAR odasında turist gibi oturan, çayını-kahvesini içen bir VAR hakemi vardı. Hiçbirinde hakemi davet etmedi, edemedi. 45 yıldır hakemlik camiasını bilirim, tanırım. Ben hayatımda böyle bir soykırım, böyle bir rezillik görmedim.

Hiçbiri masum hata değil. Bunlar hakemlerin kulağına üflenmiş, ağır baskı altında tutulmuş, manipüle edilmiş ve bunların sonunda verilmiş kararlar.

Türk hakemliği bitmiş demiyorum, Türk hakemliği çürümüş ve kamu vicdanını ağır şekilde zorlar hale gelmiş.

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