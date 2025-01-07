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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye 3 isimden müjde! Takımla çalışmaya başladılar

Fenerbahçe'ye 3 isimden müjde! Takımla çalışmaya başladılar

Fenerbahçe, çalışmalarını 7 Ocak Salı günü sabah saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı lacivertlilere sakat oyunculardan müjdeli haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2025 Salı 16:11 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2025 Salı 16:18
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Fenerbahçe'ye 3 isimden müjde! Takımla çalışmaya başladılar

Fenerbahçe, çalışmalarını 7 Ocak Salı günü sabah saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe'ye 3 isimden müjde! Takımla çalışmaya başladılar

Sarı lacivertlilerde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Fenerbahçe'ye 3 isimden müjde! Takımla çalışmaya başladılar

Pas çalışmalarıyla devam eden ve dar alanda çift kale maçlarla tamamlanan antrenmanda 2 futbolcu, takımla antrenmanlara katıldı.

Fenerbahçe'ye 3 isimden müjde! Takımla çalışmaya başladılar

SAINT-MAXIMIN VE OĞUZ AYDIN TAKIMLA ÇALIŞTI

Sakatlıklarını atlatan Allan Saint-Maximin ve Oğuz Aydın idmanda takımla çalıştı. Hazırlıklarını 8 Ocak Çarşamba günü yapacağı antrenmanla sürdürecek olan Fenerbahçe'ye bir müjde de takımın file bekçisinden geldi.

Fenerbahçe'ye 3 isimden müjde! Takımla çalışmaya başladılar

LIVAKOVIC DÖNÜYOR

Dominik Livakovic'in 8 veya 9 Ocak tarihindeki antrenmanlarda takımla çalışması bekleniyor.

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