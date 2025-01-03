TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye o isimden şok haber! Teklifi bekletiyor
Ocak ayı transfer dönemine kısa bir zaman kala Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sezon başından bu yana sakatlıklar sebebiyle sorun yaşadığı savunma bölgesine muhakkak bir transfer yapmak isteyen sarı-lacivertli ekip, gündemindeki o isimden şok bir haber aldı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB SPOR HABERİ)
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Çizme basınında çıkan haberlere göre ise Hermoso, Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul etmiş ve bavullarını toplamaya başlamıştı.
Ancak 29 yaşındaki savunmacının transferine dair beklenmedik bir gelişme yaşandı.
Konuya dair güncel haberi ise İtalyan medyası duyurdu.
İşte ayrıntılar...
HERMOSO'DA ŞOK GELİŞME!
Romapress'in Corriere dello Sport'a dayandırdığı ve Aspor.com.tr editörlerinden Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre; Mario Hermoso henüz Fenerbahçe'ye gelmeye ikna olmuş değil.
İspanyol stoperin, sarı lacivertlilerden gelen teklifi hala değerlendirme aşamasında olduğu kaydedildi.
Sezon başında transfer olduğu Roma'da beklentilerin altında kalan Hermoso'nun, takımdan ayrılmak istediği ancak ilk hedefinin ülkesine dönmek olduğu belirtildi.
Bu doğrultuda başarılı futbolcunun, La Liga'dan teklif beklediği aktarıldı.
Hermoso'nun teklif gelmesi halinde ocak ayında İspanya'ya döneceği vurgulandı.
BU SEZON 13 MAÇA ÇIKTI!
Mario Hermoso bu sezon Roma'da toplam 13 maçta görev aldı.
Yıldız savunmacı bu karşılaşmalarda 1 gol attı.
Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Hermoso'nun, kulübüyle olan kontratı 2027 yılında sona erecek.
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