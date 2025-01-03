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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye o isimden şok haber! Teklifi bekletiyor

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye o isimden şok haber! Teklifi bekletiyor

Ocak ayı transfer dönemine kısa bir zaman kala Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sezon başından bu yana sakatlıklar sebebiyle sorun yaşadığı savunma bölgesine muhakkak bir transfer yapmak isteyen sarı-lacivertli ekip, gündemindeki o isimden şok bir haber aldı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2025 Cuma 14:54
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye o isimden şok haber! Teklifi bekletiyor

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye o isimden şok haber! Teklifi bekletiyor

Sarı lacivertlilerde ocak ayındaki ilk hedeflerden biri savunma hattına takviye yapmak.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye o isimden şok haber! Teklifi bekletiyor

Bu doğrultuda Kanarya, İtalya Serie A takımlarından Roma forması giyen Mario Hermoso'yu gündemine almıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye o isimden şok haber! Teklifi bekletiyor

Çizme basınında çıkan haberlere göre ise Hermoso, Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul etmiş ve bavullarını toplamaya başlamıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye o isimden şok haber! Teklifi bekletiyor

Ancak 29 yaşındaki savunmacının transferine dair beklenmedik bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye o isimden şok haber! Teklifi bekletiyor

Konuya dair güncel haberi ise İtalyan medyası duyurdu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye o isimden şok haber! Teklifi bekletiyor

İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye o isimden şok haber! Teklifi bekletiyor

HERMOSO'DA ŞOK GELİŞME!

Romapress'in Corriere dello Sport'a dayandırdığı ve Aspor.com.tr editörlerinden Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre; Mario Hermoso henüz Fenerbahçe'ye gelmeye ikna olmuş değil.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye o isimden şok haber! Teklifi bekletiyor

İspanyol stoperin, sarı lacivertlilerden gelen teklifi hala değerlendirme aşamasında olduğu kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye o isimden şok haber! Teklifi bekletiyor

Sezon başında transfer olduğu Roma'da beklentilerin altında kalan Hermoso'nun, takımdan ayrılmak istediği ancak ilk hedefinin ülkesine dönmek olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye o isimden şok haber! Teklifi bekletiyor

Bu doğrultuda başarılı futbolcunun, La Liga'dan teklif beklediği aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye o isimden şok haber! Teklifi bekletiyor

Hermoso'nun teklif gelmesi halinde ocak ayında İspanya'ya döneceği vurgulandı.

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