Fenerbahçe'de o isimlere Arda Turan kancası! Ara transferde...
Ara transfer dönemine sayılı günler kala Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak kadroda düşünülmeyen o 2 isme Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'un talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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Kanarya'da takıma yeni katılacak isimler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak konusu.
Son olarak Fenerbahçe'de o isimlere Eyüpspor'un talip olduğu öğrenildi.
SERDAR VE LEVENT EYÜP YOLCUSU
Jose Mourinho tarafından sezon başında kadro dışı bırakılan Serdar Aziz ile Karagümrük'ten kadroya katılan ancak süre bulamayan Levent Mercan'a Eyüpspor'un talip olduğu iddia edildi.
Eyüp'ün iki oyuncuyu da devre arasında renklerine bağlamak için Fenerbahçe'yle görüşme yapacağı bildirildi.
Serdar Aziz'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek, Levent Mercan'ın ise sarı-lacivertli ekiple 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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