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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de o isimlere Arda Turan kancası! Ara transferde...

Fenerbahçe'de o isimlere Arda Turan kancası! Ara transferde...

Ara transfer dönemine sayılı günler kala Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak kadroda düşünülmeyen o 2 isme Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'un talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2025 Çarşamba 10:06
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Fenerbahçe'de o isimlere Arda Turan kancası! Ara transferde...

Trendyol Süper Lig'e verilen 1 haftalık aranın ardından Fenerbahçe, 5 Ocak Pazar günü sahasında Hatayspor'u ağırlayacak.

Fenerbahçe'de o isimlere Arda Turan kancası! Ara transferde...

Sarı-lacivertliler, ligin 2. yarısında kayıpsız yoluna devam ederek lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını kapatarak şampiyon olmak istiyor.

Fenerbahçe'de o isimlere Arda Turan kancası! Ara transferde...

Öte yandan ara transfer dönemine çok kısa bir zaman kala Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de o isimlere Arda Turan kancası! Ara transferde...

Kanarya'da takıma yeni katılacak isimler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak konusu.

Fenerbahçe'de o isimlere Arda Turan kancası! Ara transferde...

Son olarak Fenerbahçe'de o isimlere Eyüpspor'un talip olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de o isimlere Arda Turan kancası! Ara transferde...

SERDAR VE LEVENT EYÜP YOLCUSU

Jose Mourinho tarafından sezon başında kadro dışı bırakılan Serdar Aziz ile Karagümrük'ten kadroya katılan ancak süre bulamayan Levent Mercan'a Eyüpspor'un talip olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'de o isimlere Arda Turan kancası! Ara transferde...

Eyüp'ün iki oyuncuyu da devre arasında renklerine bağlamak için Fenerbahçe'yle görüşme yapacağı bildirildi.

Fenerbahçe'de o isimlere Arda Turan kancası! Ara transferde...

Serdar Aziz'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek, Levent Mercan'ın ise sarı-lacivertli ekiple 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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