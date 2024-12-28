FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mourinho devrede! İşte Rashford'a yapılan teklif...
Son dakika spor haberleri: Adı bir süredir Fenerbahçe ile anılan Rashford için Jose Mourinho devreye girdi. İngiliz basını sarı-lacivertlilerin yıldız oyuncuya yaptığı teklifi açıkladı. İşte ayrıntılar... FB SPOR HABERLERİ
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İngiliz basınından TEAMtalk da dün bu transfer gelişmesini duyurdu ve "PSG Rashford'un yüksek maaşı nedeniyle geri çekildi. Rashford'ın, Mourinho'nun Fenerbahçe'sine kiralık olarak gitmesi muhtemel" ifadelerini kullandı
MOURINHO OYNATTI
Mourinho, Manchester United'a imza attığı 2016 yılında, altyapıda izleyip beğendiği Marcus Rashford'u A takıma çıkardı ve forma verdi. Mou'nun bu nedenle İngiliz yıldızın gözünde ve kariyerine yeri çok ayrı. Yeniden Jose'yle çalışmak isteyeceği de biliniyor.
JOSE'YLE 28 GOL
Jose Mourinho önderliğinde 125 maça çıkan Marcus Rashford, 28 gol, 18 asistlik performans sergiledi.
POTANSİYELİ ÇOK YÜKSEK
Jose Mourinho, Marcus Rashford hakkında daha önce yaptığı açıklamada; "Benim için önemli olan yaşı değil.
Önemli olan nitelikleri ve bana göre potansiyel olarak çok iyi bir oyuncu. Bazı oyun modellerinde çok iyi bir oyuncu, bazı pozisyonlarda çok iyi bir oyuncu" ifadelerini kullanmıştı.
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