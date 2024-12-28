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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mourinho devrede! İşte Rashford'a yapılan teklif...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mourinho devrede! İşte Rashford'a yapılan teklif...

Son dakika spor haberleri: Adı bir süredir Fenerbahçe ile anılan Rashford için Jose Mourinho devreye girdi. İngiliz basını sarı-lacivertlilerin yıldız oyuncuya yaptığı teklifi açıkladı. İşte ayrıntılar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2024 Cumartesi 06:50
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mourinho devrede! İşte Rashford'a yapılan teklif...

Devre arasına Galatasaray'ın 8 puan gerisinde giren ve eksik bölgelere takviye yapmak için kolları sıvayan sarı-lacivertliler, ezeli rakibi gibi bir fırsat transferi gerçekleştirmek üzere...

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mourinho devrede! İşte Rashford'a yapılan teklif...

Gündeme gelen o isim; Manchester United'ın yıldızı Marcus Rashford... Kırmızı-şeytanların yeni menajeri Ruben Amorim de Wolverhampton maçının ardından Rashford'la ilgili soruya, "Burada olmadığına göre, bizimle olmayacak" yanıtını vererek, ayrılık ateşini yakmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mourinho devrede! İşte Rashford'a yapılan teklif...

İNGİLİZLER DE TRANSFERİ DUYURDU

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'nun dün Rashford'la bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Jose'yi 'baba' figürü olarak gören Rashford'ın kiralık olarak Fenerbahçe'de oynamaya sıcak baktığı da gelen iddialar arasında...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mourinho devrede! İşte Rashford'a yapılan teklif...

İngiliz basınından TEAMtalk da dün bu transfer gelişmesini duyurdu ve "PSG Rashford'un yüksek maaşı nedeniyle geri çekildi. Rashford'ın, Mourinho'nun Fenerbahçe'sine kiralık olarak gitmesi muhtemel" ifadelerini kullandı

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mourinho devrede! İşte Rashford'a yapılan teklif...

MOURINHO OYNATTI

Mourinho, Manchester United'a imza attığı 2016 yılında, altyapıda izleyip beğendiği Marcus Rashford'u A takıma çıkardı ve forma verdi. Mou'nun bu nedenle İngiliz yıldızın gözünde ve kariyerine yeri çok ayrı. Yeniden Jose'yle çalışmak isteyeceği de biliniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mourinho devrede! İşte Rashford'a yapılan teklif...

JOSE'YLE 28 GOL

Jose Mourinho önderliğinde 125 maça çıkan Marcus Rashford, 28 gol, 18 asistlik performans sergiledi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mourinho devrede! İşte Rashford'a yapılan teklif...

POTANSİYELİ ÇOK YÜKSEK

Jose Mourinho, Marcus Rashford hakkında daha önce yaptığı açıklamada; "Benim için önemli olan yaşı değil.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mourinho devrede! İşte Rashford'a yapılan teklif...

Önemli olan nitelikleri ve bana göre potansiyel olarak çok iyi bir oyuncu. Bazı oyun modellerinde çok iyi bir oyuncu, bazı pozisyonlarda çok iyi bir oyuncu" ifadelerini kullanmıştı.

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