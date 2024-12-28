FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mourinho devrede! İşte Rashford'a yapılan teklif...

Devre arasına Galatasaray'ın 8 puan gerisinde giren ve eksik bölgelere takviye yapmak için kolları sıvayan sarı-lacivertliler, ezeli rakibi gibi bir fırsat transferi gerçekleştirmek üzere...

Gündeme gelen o isim; Manchester United'ın yıldızı Marcus Rashford... Kırmızı-şeytanların yeni menajeri Ruben Amorim de Wolverhampton maçının ardından Rashford'la ilgili soruya, "Burada olmadığına göre, bizimle olmayacak" yanıtını vererek, ayrılık ateşini yakmıştı.