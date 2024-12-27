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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Cristian Medina transferinde mutlu son! İşte bonservis bedeli

FENERBAHÇE HABERİ - Cristian Medina transferinde mutlu son! İşte bonservis bedeli

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminden bu yana kadrosuna katmaya çalıştığı ve transferi yılan hikayesine dönen Cristian Medina'da düğüm çözüldü. Arjantin basını, 22 yaşındaki futbolcunun Boca Juniors'tan ayrıldığını ve Fenerbahçe'ye transfer olduğunu yazdı. İşte sarı-lacivertlilerin Medina transferi için ödeyeceği rakam... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2024 Cuma 19:24
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MERT KILIÇ
FENERBAHÇE HABERİ - Cristian Medina transferinde mutlu son! İşte bonservis bedeli

Trendyol Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Cristian Medina transferinde mutlu son! İşte bonservis bedeli

Sarı-lacivertliler, ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi.

FENERBAHÇE HABERİ - Cristian Medina transferinde mutlu son! İşte bonservis bedeli

Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca ile büyük ölçüde anlaşan Kanarya'dan bir bomba daha geldi.

FENERBAHÇE HABERİ - Cristian Medina transferinde mutlu son! İşte bonservis bedeli

Fenerbahçe, sezon başında da transfer etmek istediği Cristian Medina'da mutlu sona ulaştı.

FENERBAHÇE HABERİ - Cristian Medina transferinde mutlu son! İşte bonservis bedeli

Arjantin basını, genç futbolcunun Boca Juniors'tan ayrılığını ve Medina'nın sarı-lacivertli takıma transfer olacağını yazdı.

FENERBAHÇE HABERİ - Cristian Medina transferinde mutlu son! İşte bonservis bedeli

15 MİLYON DOLAR VE EK VERGİLER ÖDENECEK

TyC Sports'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin sezonun ikinci yarısında takıma katılacak olan Cristian Medina için Boca Juniors'a 15 milyon dolar bonservis bedeli ve ek vergileri ödeyeceği kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERİ - Cristian Medina transferinde mutlu son! İşte bonservis bedeli

Arjantinli oyuncu geçtiğimiz aylarda Fenerbahçe'ye transferinin gerçekleşmemesi nedeniyle kulübüne rest çekmiş ve kadro dışı bırakılmıştı.

FENERBAHÇE HABERİ - Cristian Medina transferinde mutlu son! İşte bonservis bedeli

Cristian Medina bu sezon Boca Juniors formasıyla 30 maça çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ - Cristian Medina transferinde mutlu son! İşte bonservis bedeli

Arjantinli orta saha oyuncusu, 3 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

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