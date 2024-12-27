FENERBAHÇE HABERİ - Cristian Medina transferinde mutlu son! İşte bonservis bedeli
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminden bu yana kadrosuna katmaya çalıştığı ve transferi yılan hikayesine dönen Cristian Medina'da düğüm çözüldü. Arjantin basını, 22 yaşındaki futbolcunun Boca Juniors'tan ayrıldığını ve Fenerbahçe'ye transfer olduğunu yazdı. İşte sarı-lacivertlilerin Medina transferi için ödeyeceği rakam... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Fenerbahçe, sezon başında da transfer etmek istediği Cristian Medina'da mutlu sona ulaştı.
Arjantin basını, genç futbolcunun Boca Juniors'tan ayrılığını ve Medina'nın sarı-lacivertli takıma transfer olacağını yazdı.
15 MİLYON DOLAR VE EK VERGİLER ÖDENECEK
TyC Sports'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin sezonun ikinci yarısında takıma katılacak olan Cristian Medina için Boca Juniors'a 15 milyon dolar bonservis bedeli ve ek vergileri ödeyeceği kaydedildi.
Arjantinli oyuncu geçtiğimiz aylarda Fenerbahçe'ye transferinin gerçekleşmemesi nedeniyle kulübüne rest çekmiş ve kadro dışı bırakılmıştı.
Cristian Medina bu sezon Boca Juniors formasıyla 30 maça çıktı.
Arjantinli orta saha oyuncusu, 3 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
Medina'nın güncel piyasa değeriyse 12 milyon Euro.
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