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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Galatasaray'a Dybala çalımı

Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Galatasaray'a Dybala çalımı

Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlamayı hedefleyen Fenerbahçe, ara transfer döneminde çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda sarı-lacivertlilerin transfer gündemine ilişkin dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. Portekiz basını, Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın ilgilendiği Paulo Dybala için harekete geçtiğini öne sürdü. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 18:59 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 19:13
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Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Galatasaray'a Dybala çalımı

Trendyol Süper Lig'in iki dev takımı Fenerbahçe ile Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Galatasaray'a Dybala çalımı

Her iki ekip Süper Lig'de şampiyon olabilmek için kıyasıya bir yarış içinde.

Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Galatasaray'a Dybala çalımı

Ezeli rakipler şampiyonluk yarışının yanı sıra transferde de karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Galatasaray'a Dybala çalımı

Bu doğrultuda Fenerbahçe ve Galatasaray hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Galatasaray'a Dybala çalımı

Ara transferde kanat bölgesine takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılar, Roma forması giyen Paulo Dybala'yı gündemine almıştı.

Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Galatasaray'a Dybala çalımı

Cimbom'un, Arjantinli yıldız için girişimlere başladığı ve pazarlık sürecinde olduğu haberleri basına yansımıştı.

Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Galatasaray'a Dybala çalımı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise Dybala ile ilgili kendisine yöneltilen soruya, "Transfer dinamik. Bu dönem yaklaştıkça haberlerin çıkması gayet normal"

Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Galatasaray'a Dybala çalımı

"İleriye dönük planlar yapıyoruz kadromuzu güçlendirmek istiyoruz ama şu an benim odaklandığım yer Kayserispor maçı. Ocak 13'te açılacak transfer, süre var." ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Galatasaray'a Dybala çalımı

Galatasaray, Dybala ile ilgili temaslarını sürdürürken transfere dair flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Galatasaray'a Dybala çalımı

Portekiz basını, Fenerbahçe'nin de Dybala için harekete geçtiğini duyurdu.

Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Galatasaray'a Dybala çalımı

İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Galatasaray'a Dybala çalımı

TRANSFERDE DYBALA KAPIŞMASI!

aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün OJogo'dan aktardığı habere göre; Fenerbahçe Kulübü, ocak ayında Jose Mourinho'ya 3 önemli takviye teklif etmeyi planlıyor.

Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Galatasaray'a Dybala çalımı

Bu isimlerin ise Anderson Talisca, Roberto Firmino ve Paulo Dybala olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Galatasaray'a Dybala çalımı

Haberde Dybala'nın bundan bir yıl önce sosyal medya hesabından Mourinho'ya bir gün tekrar buluşacaklarını söyleyerek veda ettiği hatırlatıldı.

Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Galatasaray'a Dybala çalımı

Öte yandan sarı lacivertlilerin bu 3 transfer hedefini gerçekleştirerek sezonu şampiyon olarak tamamlamak istediği vurgulandı.

Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Galatasaray'a Dybala çalımı

Bunun yanı sıra haberde; Dybala'nın, sakatlığı nedeniyle Icardi'den yoksun olan Galatasaray'ın da hedefinde olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Galatasaray'a Dybala çalımı

Paulo Dybala bu sezon Roma'da toplam 18 maça çıktı.

Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Galatasaray'a Dybala çalımı

31 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistle oynadı.

Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Galatasaray'a Dybala çalımı

Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan Dybala'nın, Roma ile olan kontratı 2025 yazında sona erecek.

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