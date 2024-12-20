Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Galatasaray'a Dybala çalımı
Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlamayı hedefleyen Fenerbahçe, ara transfer döneminde çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda sarı-lacivertlilerin transfer gündemine ilişkin dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. Portekiz basını, Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın ilgilendiği Paulo Dybala için harekete geçtiğini öne sürdü. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 18:59 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 19:13
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Bu doğrultuda Fenerbahçe ve Galatasaray hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.
Ara transferde kanat bölgesine takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılar, Roma forması giyen Paulo Dybala'yı gündemine almıştı.
Cimbom'un, Arjantinli yıldız için girişimlere başladığı ve pazarlık sürecinde olduğu haberleri basına yansımıştı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise Dybala ile ilgili kendisine yöneltilen soruya, "Transfer dinamik. Bu dönem yaklaştıkça haberlerin çıkması gayet normal"
"İleriye dönük planlar yapıyoruz kadromuzu güçlendirmek istiyoruz ama şu an benim odaklandığım yer Kayserispor maçı. Ocak 13'te açılacak transfer, süre var." ifadelerini kullanmıştı.
Galatasaray, Dybala ile ilgili temaslarını sürdürürken transfere dair flaş bir gelişme yaşandı.
Portekiz basını, Fenerbahçe'nin de Dybala için harekete geçtiğini duyurdu.
İşte ayrıntılar...
TRANSFERDE DYBALA KAPIŞMASI!
aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün OJogo'dan aktardığı habere göre; Fenerbahçe Kulübü, ocak ayında Jose Mourinho'ya 3 önemli takviye teklif etmeyi planlıyor.
Bu isimlerin ise Anderson Talisca, Roberto Firmino ve Paulo Dybala olduğu belirtildi.
Haberde Dybala'nın bundan bir yıl önce sosyal medya hesabından Mourinho'ya bir gün tekrar buluşacaklarını söyleyerek veda ettiği hatırlatıldı.
Öte yandan sarı lacivertlilerin bu 3 transfer hedefini gerçekleştirerek sezonu şampiyon olarak tamamlamak istediği vurgulandı.
Bunun yanı sıra haberde; Dybala'nın, sakatlığı nedeniyle Icardi'den yoksun olan Galatasaray'ın da hedefinde olduğu kaydedildi.
Paulo Dybala bu sezon Roma'da toplam 18 maça çıktı.
31 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistle oynadı.
Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan Dybala'nın, Roma ile olan kontratı 2025 yazında sona erecek.
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