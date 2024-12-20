Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Galatasaray'a Dybala çalımı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise Dybala ile ilgili kendisine yöneltilen soruya, "Transfer dinamik. Bu dönem yaklaştıkça haberlerin çıkması gayet normal"

"İleriye dönük planlar yapıyoruz kadromuzu güçlendirmek istiyoruz ama şu an benim odaklandığım yer Kayserispor maçı. Ocak 13'te açılacak transfer, süre var." ifadelerini kullanmıştı.