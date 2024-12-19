TRANSFER HABERLERİ | O yıldız Fenerbahçe'den sonra eski günlerini mumla arıyor!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de bir zamanlar gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve başka takıma transfer olan o futbolcu için işler şimdilerde hiç de yolunda gitmiyor. Oyuncunun kariyerindeki düşüş gündem oldu. İşte haberin detayları...
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SZALAI ALMANYA'DA UMDUĞUNU BULAMADI!
Almanya Bundesliga ekibi Hoffenheim, Fenerbahçe'den transfer ettiği Attila Szalai için kararını verdi.
Sky DE'deki habere göre; Alman temsilcisi, bu sezon takımda süre alamayan ve performansı yeterli bulunmayan, sözleşmesi 2027'de bitecek olan Szalai ile yollarını ayıracak.
Hoffenheim'ın forma şansı bulamayan Macar stoperin ayrılığına izin verdiği belirtildi.
2023 yılında Fenerbahçe'den 12.3 milyon euroya transfer edilen Macar stoper, Ocak 2024'te yarım sezonluğuna da bir diğer Almanya Bundesliga ekibi Freiburg'a kiralanmıştı.
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