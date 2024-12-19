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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | O yıldız Fenerbahçe'den sonra eski günlerini mumla arıyor!

TRANSFER HABERLERİ | O yıldız Fenerbahçe'den sonra eski günlerini mumla arıyor!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de bir zamanlar gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve başka takıma transfer olan o futbolcu için işler şimdilerde hiç de yolunda gitmiyor. Oyuncunun kariyerindeki düşüş gündem oldu. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2024 Perşembe 09:48
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TRANSFER HABERLERİ | O yıldız Fenerbahçe'den sonra eski günlerini mumla arıyor!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de bazı futbolcular gerek gösterdikleri performans gerek sahadaki duruşu ile sarı-lacivertli taraftarların büyük bir sevgisini kazanmayı başardı.

TRANSFER HABERLERİ | O yıldız Fenerbahçe'den sonra eski günlerini mumla arıyor!

Kanarya'da iz bırakan isimlerden birisi olan ve şimdilerde yurt dışında forma terleten o futbolcuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | O yıldız Fenerbahçe'den sonra eski günlerini mumla arıyor!

Futbolcu, sarı-lacivertlilerden ayrılmasının ardından eski günlerini mumla arıyor.

TRANSFER HABERLERİ | O yıldız Fenerbahçe'den sonra eski günlerini mumla arıyor!

SZALAI ALMANYA'DA UMDUĞUNU BULAMADI!

Almanya Bundesliga ekibi Hoffenheim, Fenerbahçe'den transfer ettiği Attila Szalai için kararını verdi.

TRANSFER HABERLERİ | O yıldız Fenerbahçe'den sonra eski günlerini mumla arıyor!

Sky DE'deki habere göre; Alman temsilcisi, bu sezon takımda süre alamayan ve performansı yeterli bulunmayan, sözleşmesi 2027'de bitecek olan Szalai ile yollarını ayıracak.

TRANSFER HABERLERİ | O yıldız Fenerbahçe'den sonra eski günlerini mumla arıyor!

Hoffenheim'ın forma şansı bulamayan Macar stoperin ayrılığına izin verdiği belirtildi.

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