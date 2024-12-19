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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun prensini kapıyorlar!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun prensini kapıyorlar!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Kanarya'da o yıldız ismi, Avrupa'dan gelecek olan yetkililerin Eyüpspor maçında özellikle izleyeceği öğrenildi. İşte haberin tüm detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2024 Perşembe 12:26
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun prensini kapıyorlar!

Fenerbahçe an itibariyle Trendyol Süper Lig'de 35 puanla ezeli rakibi Galatasaray'ın sahip olduğu 41 puanın ardından 2. sırada yer alıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun prensini kapıyorlar!

Kanarya, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile oldukça kritik bir maça çıkacak.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun prensini kapıyorlar!

Sarı-lacivertliler bu zorlu mücadeleden mutlaka 3 puanla ayrılarak Galatasaray ile olan zirve yarışında hata yapmak istemiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun prensini kapıyorlar!

Fenerbahçe'de bu karşılaşma öncesi transferde oldukça flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun prensini kapıyorlar!

Sarı-lacivertlilerde takımdaki o yıldız oyuncu için İtalyan devinin transferde oldukça inatçı olduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun prensini kapıyorlar!

Takvim'in haberine göre Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldız futbolcusu Sebastian Szymanski, İtalyan ekibi Fiorentina'nın markajından kurtulamıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun prensini kapıyorlar!

İtalyanlar'ın Eyüpspor ile oynanacak maçta Szymanski'yi yine izleyecekleri öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun prensini kapıyorlar!

MOURINHO'NUN GÖZÜNE GİRDİ!

Bu sezon 25 karşılaşmada forma giyen futbolcu 2 gol atarken 5 de asist yaptı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun prensini kapıyorlar!

Bu sezon ortaya koyduğu performansla eleştirilen Polonyalı oyuncu Jose Mourinho'nun ise gözüne girdi.

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