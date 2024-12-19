TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun prensini kapıyorlar!

Fenerbahçe an itibariyle Trendyol Süper Lig'de 35 puanla ezeli rakibi Galatasaray'ın sahip olduğu 41 puanın ardından 2. sırada yer alıyor.

Kanarya, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile oldukça kritik bir maça çıkacak.