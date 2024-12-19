TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun prensini kapıyorlar!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Kanarya'da o yıldız ismi, Avrupa'dan gelecek olan yetkililerin Eyüpspor maçında özellikle izleyeceği öğrenildi. İşte haberin tüm detayları...
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Fenerbahçe'de bu karşılaşma öncesi transferde oldukça flaş bir gelişme yaşandı.
Sarı-lacivertlilerde takımdaki o yıldız oyuncu için İtalyan devinin transferde oldukça inatçı olduğu öğrenildi.
Takvim'in haberine göre Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldız futbolcusu Sebastian Szymanski, İtalyan ekibi Fiorentina'nın markajından kurtulamıyor.
İtalyanlar'ın Eyüpspor ile oynanacak maçta Szymanski'yi yine izleyecekleri öğrenildi.
MOURINHO'NUN GÖZÜNE GİRDİ!
Bu sezon 25 karşılaşmada forma giyen futbolcu 2 gol atarken 5 de asist yaptı.
Bu sezon ortaya koyduğu performansla eleştirilen Polonyalı oyuncu Jose Mourinho'nun ise gözüne girdi.
Portekizli teknik adam, Szymanski için "3 tane olsa hepsini oynatırım" yorumunu yapmıştı.
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