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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Talisca'da mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Talisca'da mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları

Son dakika haberi: Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Anderson Talisca transferinde mutlu sona ulaştı. Arabistan basını; sarı lacivertliler ile Talisca'nın kulübü Al-Nassr'ın anlaşmaya vardığını duyurdu. İşte sözleşme detayları... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2024 Perşembe 23:55
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Talisca'da mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları hız kazandı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Talisca'da mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları

Sarı lacivertliler ocak ayında iddialı isimleri kadrosuna katmayı planlıyordu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Talisca'da mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları

Bu doğrultuda yönetim, Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca transferi için harekete geçmişti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Talisca'da mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları

Ve Brezilyalı yıldızın transferine dair sıcak bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Talisca'da mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları

Konuya dair haberi ise Suudi Arabistan basını duyurdu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Talisca'da mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları

İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Talisca'da mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları

TALISCA FENERBAHÇE'DE!

Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün Arriyadiyah.com'dan derlediği habere göre; Fenerbahçe, Al-Nassr kulübüyle Talisca transferi için resmi olarak anlaşmaya vardı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Talisca'da mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları

30 yaşındaki ismin maaşının bir kısmını Al-Nassr'ın bir kısmının ise Fenerbahçe'nin karşılayacağı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Talisca'da mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları

Anlaşmanın imzalanması için Talisca ile Fenerbahçe'nin görüşmeler yaptığı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Talisca'da mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları

Öte yandan Al-Nassr Kulübü CEO'su Guido Finga'nın transfer için Türkiye'de olduğu ifade edildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Talisca'da mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları

Bunun yanı sıra transferin kiralık olarak gerçekleşeceği ve satın alma opsiyonunun da sözleşmede bulunacağı aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Talisca'da mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları

Anderson Talisca bu sezon Al-Nassr'da toplam 19 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Talisca'da mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları

Yıldız oyuncu bu karşılaşmalarda 8 gol attı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Talisca'da mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları

Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan Talisca'nın, kulübüyle 2026 yılına kadar kontratı bulunuyordu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Talisca'da mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları

Talisca 2016-2018 yılları arasında Beşiktaş forması giymiş ve 1 Süper Lig şampiyonluğu kazanmıştı.

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