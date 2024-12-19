TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Talisca'da mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları
Son dakika haberi: Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Anderson Talisca transferinde mutlu sona ulaştı. Arabistan basını; sarı lacivertliler ile Talisca'nın kulübü Al-Nassr'ın anlaşmaya vardığını duyurdu. İşte sözleşme detayları... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Ve Brezilyalı yıldızın transferine dair sıcak bir gelişme yaşandı.
Konuya dair haberi ise Suudi Arabistan basını duyurdu.
İşte ayrıntılar...
TALISCA FENERBAHÇE'DE!
Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün Arriyadiyah.com'dan derlediği habere göre; Fenerbahçe, Al-Nassr kulübüyle Talisca transferi için resmi olarak anlaşmaya vardı.
30 yaşındaki ismin maaşının bir kısmını Al-Nassr'ın bir kısmının ise Fenerbahçe'nin karşılayacağı belirtildi.
Anlaşmanın imzalanması için Talisca ile Fenerbahçe'nin görüşmeler yaptığı kaydedildi.
Öte yandan Al-Nassr Kulübü CEO'su Guido Finga'nın transfer için Türkiye'de olduğu ifade edildi.
Bunun yanı sıra transferin kiralık olarak gerçekleşeceği ve satın alma opsiyonunun da sözleşmede bulunacağı aktarıldı.
Anderson Talisca bu sezon Al-Nassr'da toplam 19 maça çıktı.
Yıldız oyuncu bu karşılaşmalarda 8 gol attı.
Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan Talisca'nın, kulübüyle 2026 yılına kadar kontratı bulunuyordu.
Talisca 2016-2018 yılları arasında Beşiktaş forması giymiş ve 1 Süper Lig şampiyonluğu kazanmıştı.
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