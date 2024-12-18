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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye transferde 1 iyi 1 kötü haber! Cristian Medina...

Fenerbahçe'ye transferde 1 iyi 1 kötü haber! Cristian Medina...

Trendyol Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'de hedef, devre arası transferleri ile kadroyu güçlendirmek ve sezonun ikinci yarısında liderlik koltuğuna oturmak. Sarı lacivertli yönetimin yaz transfer döneminden bu yana listesinin başında bulunan Cristian Medina'dan flaş gelişmeler gelmeye devam ediyor. İşte Kadıköy ekibine 1 iyi, 1 kötü haber... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2024 Çarşamba 10:35
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Fenerbahçe'ye transferde 1 iyi 1 kötü haber! Cristian Medina...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 2. sıradaki zirve takibini sürdürüyor.

Fenerbahçe'ye transferde 1 iyi 1 kötü haber! Cristian Medina...

Sezonun ikinci yarısında liderlik koltuğuna oturmak ve taraftarlara şampiyonluk müjdelemek isteyen sarı lacivertlilerde devre arası transferleri için yoğun mesailer harcanıyor.

Fenerbahçe'ye transferde 1 iyi 1 kötü haber! Cristian Medina...

Jose Mourinho ve Mario Branco'nun ortaklaşa yürüttüğü Ocak ayı operasyonlarında ise flaş gelişmeler yaşanıyor. İşte transferde 1 iyi, 1 kötü haber...

Fenerbahçe'ye transferde 1 iyi 1 kötü haber! Cristian Medina...

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde yetiştiremediği transfer Cristian Medina, devre arasında İstanbul yolcusu olacaktı.

Fenerbahçe'ye transferde 1 iyi 1 kötü haber! Cristian Medina...

Aynı zamanda tecrübeli teknik direktör Jose Mourinho ile oynayacağı için sabırsızlanan Medina için bütün şartlar ilk günden bu yana olumluydu.

Fenerbahçe'ye transferde 1 iyi 1 kötü haber! Cristian Medina...

22 yaşındaki oyuncunun takımı Boca Juniors, 15 milyon Euro'nun altına satmayacağını belirttiği oyuncu için Kadıköy yönetimi olumlu yanıt vermiş fakat ardından Arjantin ekibinin bonus, vergi vb. talepleri işleri zora sokmuştu.

Fenerbahçe'ye transferde 1 iyi 1 kötü haber! Cristian Medina...

Sonuca bağlanmayan görüşmelere ve Arjantin ekibinin transferi çıkmaza sokmasına dayanamayan Medina, takıma rest çekmiş ve maçlara çıkmayacağını açıklamıştı.

Fenerbahçe'ye transferde 1 iyi 1 kötü haber! Cristian Medina...

Ekim ayının sonundan bu yana kadroda yer almayan ve teknik/taktik antrenmanlarına katılmayan Medina, sonrasında özür dilemiş fakat Boca Juniors yönetimi tarafından bu özür kabul görmemişti.

Fenerbahçe'ye transferde 1 iyi 1 kötü haber! Cristian Medina...

Fenerbahçe'nin devre arasında yönlendiği başka bir 8 numaranın ortaya çıkması ile birlikte Medina transferinin rafa kaldırıldığı iddiaları neredeyse kesinlik kazandı.

Fenerbahçe'ye transferde 1 iyi 1 kötü haber! Cristian Medina...

Sarı lacivertlilerin 20 yaşındaki Arjantinli futbolcu Christian Ordonez ile görüşmeler sürdürdüğü öğrenildi.

Fenerbahçe'ye transferde 1 iyi 1 kötü haber! Cristian Medina...

Medina'ya alternatif olarak listede adı geçen Ordonez için bir başka Arjantin ekibi CA Velez Sarsfield'ın kapısı çalınacak.

Fenerbahçe'ye transferde 1 iyi 1 kötü haber! Cristian Medina...

Kulübüyle 31 Aralık 2025'e kadar sözleşmesi süren yetenekli 8 numara, bu sezon çıktığı 47 maçta 1 gol / 4 asist katkısı sundu.

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