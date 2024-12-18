Fenerbahçe'ye transferde 1 iyi 1 kötü haber! Cristian Medina...
Trendyol Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'de hedef, devre arası transferleri ile kadroyu güçlendirmek ve sezonun ikinci yarısında liderlik koltuğuna oturmak. Sarı lacivertli yönetimin yaz transfer döneminden bu yana listesinin başında bulunan Cristian Medina'dan flaş gelişmeler gelmeye devam ediyor. İşte Kadıköy ekibine 1 iyi, 1 kötü haber... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde yetiştiremediği transfer Cristian Medina, devre arasında İstanbul yolcusu olacaktı.
Aynı zamanda tecrübeli teknik direktör Jose Mourinho ile oynayacağı için sabırsızlanan Medina için bütün şartlar ilk günden bu yana olumluydu.
22 yaşındaki oyuncunun takımı Boca Juniors, 15 milyon Euro'nun altına satmayacağını belirttiği oyuncu için Kadıköy yönetimi olumlu yanıt vermiş fakat ardından Arjantin ekibinin bonus, vergi vb. talepleri işleri zora sokmuştu.
Sonuca bağlanmayan görüşmelere ve Arjantin ekibinin transferi çıkmaza sokmasına dayanamayan Medina, takıma rest çekmiş ve maçlara çıkmayacağını açıklamıştı.
Ekim ayının sonundan bu yana kadroda yer almayan ve teknik/taktik antrenmanlarına katılmayan Medina, sonrasında özür dilemiş fakat Boca Juniors yönetimi tarafından bu özür kabul görmemişti.
Fenerbahçe'nin devre arasında yönlendiği başka bir 8 numaranın ortaya çıkması ile birlikte Medina transferinin rafa kaldırıldığı iddiaları neredeyse kesinlik kazandı.
Sarı lacivertlilerin 20 yaşındaki Arjantinli futbolcu Christian Ordonez ile görüşmeler sürdürdüğü öğrenildi.
Medina'ya alternatif olarak listede adı geçen Ordonez için bir başka Arjantin ekibi CA Velez Sarsfield'ın kapısı çalınacak.
Kulübüyle 31 Aralık 2025'e kadar sözleşmesi süren yetenekli 8 numara, bu sezon çıktığı 47 maçta 1 gol / 4 asist katkısı sundu.
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