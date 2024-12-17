  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Szymanski için İstanbul'a geldiler! O maçta tribünden izlendi

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Szymanski için İstanbul'a geldiler! O maçta tribünden izlendi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. İtalyan basını, 25 yaşındaki futbolcuyu takip etmek için İstanbul'a gelen takımı açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2024 Salı 11:47
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MERT KILIÇ
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Szymanski için İstanbul'a geldiler! O maçta tribünden izlendi

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında RAMS Başakşehir'i 3-1 mağlup ederek kötü gidişe dur diyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Szymanski için İstanbul'a geldiler! O maçta tribünden izlendi

Hareketli bir kış transfer dönemi geçirmesi beklenen ve başta Anderson Talisca olmak üzere birçok yıldızı listesine alan sarı-lacivertliler, takımda düşünülmeyen isimlerle de yollarını ayırmak istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Szymanski için İstanbul'a geldiler! O maçta tribünden izlendi

Gelecek ve gidecek oyuncuların merak konusu olduğu Fenerbahçe'de durumu en çok merak edilen isimlerinde biri de Sebastian Szymanski...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Szymanski için İstanbul'a geldiler! O maçta tribünden izlendi

Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezon Dinamo Moskova'dan transfer ettiği Polonyalı futbolcu, gösterdiği etkili performansla dikkat çekmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Szymanski için İstanbul'a geldiler! O maçta tribünden izlendi

Yeni sezonda istediği oyunu sergileyemeyen 25 yaşındaki futbolcu, buna rağmen Avrupa kulüplerinin gündeminde yer almaya devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Szymanski için İstanbul'a geldiler! O maçta tribünden izlendi

Yaz transfer döneminde adı pek çok takımla anılan Szymanski ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Szymanski için İstanbul'a geldiler! O maçta tribünden izlendi

FIORENTINA İSTİYOR

İtalyan basını, Fiorentina'nın Sebastian Szymanski'yi istediğini yazdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Szymanski için İstanbul'a geldiler! O maçta tribünden izlendi

Tuttomercato'da yer alan haberde, İtalyan ekibinin gözlemcilerinin UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Athletic Bilbao maçını Ülker Stadı'nda takip ettiği belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Szymanski için İstanbul'a geldiler! O maçta tribünden izlendi

MOURINHO'DAN VETO

Ancak Jose Mourinho'nun Szymanski'nin takımda kalmasını istediğini ve ayrılığına karşı çıktığını yönetime bildirdiği ifade edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Szymanski için İstanbul'a geldiler! O maçta tribünden izlendi

Polonyalı oyuncunun adı yaz transfer döneminde de Fiorentina ile anılmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Szymanski için İstanbul'a geldiler! O maçta tribünden izlendi

Sebastian Szymanski bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 maça çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Szymanski için İstanbul'a geldiler! O maçta tribünden izlendi

Polonyalı orta saha oyuncusu, 2 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Olimpiyatlarda Türk’ün gücünü tekrar dünyaya göstereceğiz" "Olimpiyatlarda Türk’ün gücünü tekrar dünyaya göstereceğiz" 12:20
Sultanların 2025 Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu Sultanların 2025 Dünya Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu 12:05
Szymanski için İstanbul'a geldiler! O maçta tribünden izlendi Szymanski için İstanbul'a geldiler! O maçta tribünden izlendi 11:47
G.Saray'dan Roma'ya çıkarma! Dybala ve arkadaşı... G.Saray'dan Roma'ya çıkarma! Dybala ve arkadaşı... 11:31
Gaziantep FK - 52 Orduspor FK maçı detayları! Gaziantep FK - 52 Orduspor FK maçı detayları! 10:47
Menemenspor - Ankaragücü maçı detayları! Menemenspor - Ankaragücü maçı detayları! 10:42
Daha Eski
Ronaldo federasyon başkanlığına aday oldu Ronaldo federasyon başkanlığına aday oldu 10:42
Milli güreşçimiz dünyada yılın kadın güreşçisi seçildi Milli güreşçimiz dünyada yılın kadın güreşçisi seçildi 10:42
Ümraniyespor - Karagümrük maçı detayları! Ümraniyespor - Karagümrük maçı detayları! 10:38
Osimhen transferinde son dakika! Dünya devinden yeni hamle Osimhen transferinde son dakika! Dünya devinden yeni hamle 10:34
F.Bahçe’nin transfer listesi sızdı! 4 futbolcu… F.Bahçe’nin transfer listesi sızdı! 4 futbolcu… 10:33
Erzurumspor - Sakaryaspor maçı detayları! Erzurumspor - Sakaryaspor maçı detayları! 10:33