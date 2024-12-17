FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Szymanski için İstanbul'a geldiler! O maçta tribünden izlendi
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. İtalyan basını, 25 yaşındaki futbolcuyu takip etmek için İstanbul'a gelen takımı açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezon Dinamo Moskova'dan transfer ettiği Polonyalı futbolcu, gösterdiği etkili performansla dikkat çekmişti.
Yeni sezonda istediği oyunu sergileyemeyen 25 yaşındaki futbolcu, buna rağmen Avrupa kulüplerinin gündeminde yer almaya devam ediyor.
Yaz transfer döneminde adı pek çok takımla anılan Szymanski ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
FIORENTINA İSTİYOR
İtalyan basını, Fiorentina'nın Sebastian Szymanski'yi istediğini yazdı.
Tuttomercato'da yer alan haberde, İtalyan ekibinin gözlemcilerinin UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Athletic Bilbao maçını Ülker Stadı'nda takip ettiği belirtildi.
MOURINHO'DAN VETO
Ancak Jose Mourinho'nun Szymanski'nin takımda kalmasını istediğini ve ayrılığına karşı çıktığını yönetime bildirdiği ifade edildi.
Polonyalı oyuncunun adı yaz transfer döneminde de Fiorentina ile anılmıştı.
Sebastian Szymanski bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 maça çıktı.
Polonyalı orta saha oyuncusu, 2 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.
Szymanski'nin sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 19 milyon Euro.
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