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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçelileri üzen haber! Ezeli rakipten transferde İrfan Can Kahveci bombası

Fenerbahçelileri üzen haber! Ezeli rakipten transferde İrfan Can Kahveci bombası

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcu için sarı-lacivertlilerin ezeli rakibinin transferde devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 09:53 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 10:01
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Fenerbahçelileri üzen haber! Ezeli rakipten transferde İrfan Can Kahveci bombası

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçelileri üzen haber! Ezeli rakipten transferde İrfan Can Kahveci bombası

Sarı-lacivertliler kritik maçtan 3-1'lik skorla galip ayrılarak ezeli rakibi Galatasaray'a karşı verdiği zirve yarışında hata yapmadı.

Fenerbahçelileri üzen haber! Ezeli rakipten transferde İrfan Can Kahveci bombası

Kanarya'nın gollerini 41. dakikada Edin Dzeko, 74. ve 90. dakikadalarda En Nesyri kaydetti.

Fenerbahçelileri üzen haber! Ezeli rakipten transferde İrfan Can Kahveci bombası

Sarı-lacivertlilerde bu mücadelede İrfan Can Kahveci'nin teknik direktör Jose Mourinho tarafından ilk 11'de başlaması dikkat çekmişti.

Fenerbahçelileri üzen haber! Ezeli rakipten transferde İrfan Can Kahveci bombası

Oyuncu 55. dakikada yerini Sırp yıldız Dusan Tadic'e bırakmıştı.

Fenerbahçelileri üzen haber! Ezeli rakipten transferde İrfan Can Kahveci bombası

Alkışlarla oyundan çıkan İrfan Can Kahveci için transferde flaş bir gelişme yaşandı.

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