Fenerbahçelileri üzen haber! Ezeli rakipten transferde İrfan Can Kahveci bombası
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcu için sarı-lacivertlilerin ezeli rakibinin transferde devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 09:53 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 10:01
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Sarı-lacivertlilerde bu mücadelede İrfan Can Kahveci'nin teknik direktör Jose Mourinho tarafından ilk 11'de başlaması dikkat çekmişti.
Oyuncu 55. dakikada yerini Sırp yıldız Dusan Tadic'e bırakmıştı.
Alkışlarla oyundan çıkan İrfan Can Kahveci için transferde flaş bir gelişme yaşandı.
Transfermarkt'ın yer verdiği habere göre Beşiktaş, İrfan Can Kahveci ile yakından ilgileniyor.
Yaşanan bu gelişme sonrası 29 yaşındaki yıldız isimle ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor.
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