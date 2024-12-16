FENERBAHÇE HABERLERİ: Flaş Mourinho sözleri: Çomak sokmaya başlarsanız...
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Başakşehir'i 3-1 mağlup etti. Maçın ardından TRT Spor yorumcusu Tugay Kerimoğlu'ndan dikkat çeken Jose Mourinho sözleri geldi. İşte ayrıntılar... FB SPOR HABERLERİ
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Tugay Kerimoğlu mücadelenin ardından TRT Spor'a değerlendirmede bulundu ve Mourinho için çarpıcı bir iddia ortaya attı.
İŞTE TUGAY KERİMOĞLU'NUN SÖZLERİ
O gittikten sonra kendine ait bir basın toplantısında söylese buradakileri ne olacak? Aslında söylemek de istemem, benim görevim değil ama görünen bazı şeyler var camiada. Jose Mourinho dediğiniz zaman eleştirebilirsiniz. Vücut dili çok farklıdır. Dikkat et ilk geldiğindeki ilk 5 maçındaki vücut diline bak.
Bu adamın işine çomak sokmaya başlarsanız, o kadar tecrübelidir ki saniyede cevabını verir. Hep söylerim camiaların bir departmanları vardır. Kimse kimsenin işine çomak sokamaz. Öyle olması lazım. Her departmanın kendine göre davranışları vardır.
Fenerbahçe, bu hocayı getiriyorsa adamın işine karışmayın. Tabii ki yeri gelince de eleştiririz. Bildiğim şeyler var ama söylemek istemiyorum. Herkes kendi departmanına ait olsun.
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