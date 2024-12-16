FENERBAHÇE HABERLERİ: Flaş Mourinho sözleri: Çomak sokmaya başlarsanız...

O gittikten sonra kendine ait bir basın toplantısında söylese buradakileri ne olacak? Aslında söylemek de istemem, benim görevim değil ama görünen bazı şeyler var camiada. Jose Mourinho dediğiniz zaman eleştirebilirsiniz. Vücut dili çok farklıdır. Dikkat et ilk geldiğindeki ilk 5 maçındaki vücut diline bak.