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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den açıklama: Kombinesi iptal edildi!

Fenerbahçe'den açıklama: Kombinesi iptal edildi!

Fenerbahçe, UTG adlı tribün grubu liderinin kombinesini, tehditvari paylaşımlarda bulunduğu için iptal ettiğini ve suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2024 Pazar 19:26
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Fenerbahçe'den açıklama: Kombinesi iptal edildi!

Fenerbahçe Spor Kulübü, resmi sitesinden yayınladığı açıklamada UTG adlı tribün grubu liderinin kombinesini, tehditvari paylaşımlarda bulunduğu için iptal ettiğini ve suç duyurusunda bulunduğunu kamuoyuna duyurdu. İşte Fenerbahçe'nin o açıklaması:

"Sosyal medya üzerinden açık ve aleni tehdit mesajı ile Kulübümüzü ve Futbol Takımımızı hedef alan zihniyetin Fenerbahçe çatısı altında yeri yoktur, olamaz.

Bu bağlamda "tesis mi basalım, kulüp binasını mı basalım, futbolcu mu dövelim" diyerek saldırı çağrısında bulunmuş, sosyal mecralarda yansıma almış ve sonra da bu paylaşımını silmiş bulunan şahıs hakkında, Kulübümüz tarafından Savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.

Bu kişinin kombine bileti de iptal edilmiştir.

Eleştirilere karşı her zaman saygımız olmakla birlikte; tehditvari bu yaklaşımı hiçbir şekilde kabul etmiyoruz.

Attığımız bu adım da tamamen bu şahsın bu söylemi çerçevesinde alınmış kararımız gereğidir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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