Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Aston Villa ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde Victor Osimhen'in sağlık durumu gündemdeki yerini koruyor. Sol dizinden geçirdiği operasyonun ardından tedavisi devam eden Nijeryalı yıldız, salon çalışmalarına başladı. Ancak sarı-kırmızılı oyuncunun maç kadrosunda yer alıp almayacağı henüz kesinleşmedi. Peki, Osimhen Aston Villa maçında oynayacak mı, kadroda var mı? Sakatlığı geçti mi, ne zaman dönecek? İşte ayrıntılar...

OSIMHEN ASTON VILLA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen'in 24 Kasım Salı günü oynanacak Aston Villa karşılaşmasında forma giyip giymeyeceği henüz netleşmedi.

Nijeryalı yıldızın ilk 11'de başlaması beklenmiyor. Ancak teknik heyetin oyuncuyu karşılaşmaya yetiştirmeye çalıştığına yönelik haberler bulunuyor.

Osimhen'in geniş kadroda yer alması ve maçın ilerleyen dakikalarında görev alması ihtimaller arasında değerlendiriliyor. Bununla birlikte Galatasaray, futbolcunun Aston Villa maçında oynayacağına ilişkin resmî bir açıklama yapmadı.

OSIMHEN'İN SAKATLIK DURUMU NASIL?

Galatasaray, 20 Kasım 2026 tarihinde Victor Osimhen'in sağlık durumuyla ilgili son bilgileri paylaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sol dizinden artroskopik operasyon geçiren golcü oyuncunun fizyoterapistler eşliğinde salon çalışmalarına başladığı belirtildi.

Bu gelişme, Osimhen'in rehabilitasyon sürecinde yeni bir aşamaya geçtiğini gösteriyor. Ancak futbolcunun takımla tam antrenmanlara döndüğü henüz açıklanmadı.

OSIMHEN NEDEN AMELİYAT OLDU?

Victor Osimhen, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart ile oynadığı karşılaşmada sol dizinden sakatlandı.

6 Kasım'daki sağlık bilgilendirmesinde Nijeryalı futbolcunun sol dizinde esneme ve MR incelemesinde serbest fragman tespit edildiği açıklandı.

7 Kasım'da artroskopik diz operasyonu geçiren Osimhen, ameliyatın ardından tedavi ve rehabilitasyon programına alındı. Golcü oyuncu, sakatlığı nedeniyle Galatasaray'ın Amedspor ve Samsunspor karşılaşmalarında forma giyemedi.

OSIMHEN BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE OYNAYACAK MI?

Galatasaray'ın sağlık ekibi, Osimhen'in sahalara dönüş sürecini yakından takip ediyor.

Nijeryalı futbolcunun 24 Kasım'daki Aston Villa maçına yetişememesi durumunda 30 Kasım Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisi, dönüşü açısından öne çıkan karşılaşma olarak değerlendiriliyor. Ancak Osimhen'in Beşiktaş derbisinde kesin olarak oynayacağına ilişkin resmî bir karar bulunmuyor.

OSIMHEN'İN ASTON VILLA MAÇI KADROSU NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Galatasaray, Aston Villa karşılaşması öncesindeki son antrenmanını 23 Kasım Pazartesi günü saat 14.00'te gerçekleştirecek.

Osimhen'in sağlık durumu ve antrenmanlara katılımı, maç kadrosuna dahil edilip edilmeyeceği konusunda belirleyici olacak. Nijeryalı yıldızın forma giyebilmesi için sağlık ekibinin değerlendirmesi ve teknik heyetin kararı bekleniyor.

GALATASARAY-ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında İngiltere temsilcisi Aston Villa'yı konuk edecek.

Maç: Galatasaray-Aston Villa

Tarih: 24 Kasım 2026 Salı

Saat: 20.45

Stadyum: Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park

Organizasyon: UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta